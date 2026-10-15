¿Cómo es la primera megacárcel de Costa Rica? Pasillos elevados, celdas multitudinarias y camas de metal

Paredes y pabellones del color gris del cemento, camas de metal con un delgado colchón de espuma y uniformes color naranja, son las características que imperan en la megacárcel que inauguró este miércoles Costa Rica, inspirada en el modelo del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, y que espera por 5.100 presos vinculados al crimen organizado y el narcotráfico.

El Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco), en el que el Gobierno invirtió cerca de 35 millones de dólares, consta de cinco módulos con capacidad para poco más de 1.000 presos cada uno, de los cuales este miércoles fueron inaugurados los dos primeros que recibirán reclusos desde finales de octubre.

Para diciembre próximo estarán operando a total capacidad los módulos.

Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO) en Alajuela (Costa Rica) Foto: EFE/ Douglas Marín

¿Cómo es la megacárcel de Costa rica?

Con techos altos y pasillos elevados por encima de las celdas para que los guardias de seguridad vigilen el área, cada módulo cuenta con varias celdas para alrededor de sesenta presos cada una, en las que se instalaron camarotes metálicos con delgados colchones.

En cada celda también están las duchas y los servicios sanitarios, sin puertas o privacidad alguna.

Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO), este miércoles en Alajuela (Costa Rica). Foto: EFE/ Douglas Marín

En la parte posterior está la salida a una pequeña área de patio cerrado por paredes y techo por el que alcanza a colarse la luz del sol y el calor característico de la provincia de Alajuela, en el centro del país, donde se ubica la megacárcel.

EL Cacco además cuenta con espacios para visitas conyugales y visitas convencionales en las que las personas estarán separadas por un cristal.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, inauguró este miércoles la megacárcel que está inspirada en el modelo penitenciario impulsado por Bukele, con quien se reunirá el próximo viernes en El Salvador.

"Estoy segura que hoy estamos marcando un antes y un después en la seguridad penitenciaria y nacional como un todo. A partir de este día nuestro país será referente mundial en seguridad penitenciaria", expresó Fernández en el acto de inauguración.

Inspiración en la megacárcel creada por Bukele

La obra está inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel salvadoreña para pandilleros y símbolo de la "guerra" contra estas bandas implementada por Bukele, a quien Fernández considera un referente en materia de seguridad.

Inauguran en Costa Rica una cárcel inspirada en el "modelo Bukele". Foto: Presidencia de Costa Rica.

Según datos oficiales, en la última década, la cantidad de homicidios en Costa Rica se ha incrementado paulatinamente hasta alcanzar cifras récord.

En 2025, el país registró 873 homicidios, la tercera cifra más alta de su historia, y una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes; mientras que en 2024 alcanzó los 876, y en 2023 fueron 905 homicidios, la mayor cantidad de la que se tienen registros.

En la inauguración del Centro de Alta Seguridad para la Contención del Crimen Organizado (CACCO, por sus siglas en inglés) en Alajuela, Costa Rica, el 14 de octubre de 2026, se puede observar una celda, incluyendo la ropa que usarán los reclusos. Foto: EZEQUIEL BECERRA/AFP fotos

Las autoridades atribuyen el 70 % de los homicidios al narcotráfico, que se ha convertido en el principal problema de seguridad de este país centroamericano, reconocido internacionalmente por su paz, democracia y el respeto a los derechos humanos.

Fernández afirmó que en la megacárcel se respetarán los derechos humanos y que allí llegarán los presos más peligrosos del país.

EFE