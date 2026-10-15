Demolerán el emblemático parador Piedra Lisa en Atlántida tras años de abandono: construirán un parque público

La emblemática edificación de Piedra Lisa, ubicada sobre la rambla costera de Atlántida, será demolida antes de fin de año, con el objetivo de eliminar los riesgos edilicios y recuperar un espacio público que permanece en estado de abandono desde hace más de una década. En su lugar, la Intendencia de Canelones proyecta construir una pista de patinaje y acondicionar el entorno con equipamiento urbano y áreas de recreación.

El secretario general de la comuna, Pedro Irigoin, explicó a El País que la decisión se tomó luego de evaluar informes técnicos que advertían sobre el deterioro de la estructura y la necesidad de realizar una inversión importante para recuperarla. Según indicó, las estimaciones manejadas en una etapa anterior superaban el millón de dólares.

“Significaba una inversión importantísima”, señaló Irigoin al referirse a la posibilidad de rehabilitar la construcción. A esa situación se sumó la incertidumbre sobre las modificaciones que podría requerir el edificio a raíz de las futuras obras de saneamiento previstas para la zona.

Riesgo edilicio y problemas de convivencia

La decisión de demoler el inmueble responde principalmente a razones de seguridad. De acuerdo con el jerarca, el estado de la construcción representa un peligro por el riesgo de derrumbe, mientras que el ingreso de personas para pernoctar y los episodios de incendio agravaron la preocupación de las autoridades.

El predio, administrado por la Intendencia de Canelones, permanece sin actividad comercial continua desde aproximadamente 2012. A lo largo de su historia funcionó como boliche, club de pesca y parador gastronómico, pero en los últimos años quedó abandonado y se convirtió en motivo de reclamos de vecinos por el deterioro y los problemas de convivencia.

Irigoin sostuvo que esta situación no se corresponde con la imagen que se busca proyectar de Atlántida como balneario. Por ese motivo, la Intendencia consultó al concejo municipal sobre la posibilidad de avanzar con la demolición, una propuesta que, según el secretario general, recibió un respaldo unánime.

La edificación del emblemático espacio Piedra Lisa, ubicado en la rambla costera de Atlántida sobre el Río de la Plata, será demolida de manera definitiva. Foto cedida a El País.

Una pista de patinaje y un nuevo espacio público

La propuesta para el predio contempla la construcción de una pista de patinaje, acompañada de bancos, mesas, arbolado e iluminación. También se estudia incorporar elementos innovadores, como mobiliario urbano con cargadores para celulares.

El objetivo es transformar el lugar en un espacio público accesible y destinado a la recreación, que permita recuperar una zona de la rambla costera que actualmente presenta condiciones de deterioro.

No obstante, el diseño definitivo dependerá de los detalles técnicos de las obras de saneamiento previstas para el área. Una vez que se conozcan con mayor precisión las ubicaciones de las infraestructuras necesarias, la comuna podrá avanzar en la planificación integral del espacio.

“Paulatinamente vayamos convirtiendo eso en un espacio público agradable, accesible”, expresó Irigoin al describir el objetivo de la intervención.

La edificación del emblemático espacio Piedra Lisa, ubicado en la rambla costera de Atlántida sobre el Río de la Plata, será demolida de manera definitiva. Foto cedida a El País.

Trabajos con recursos municipales

La comuna canaria prevé ejecutar tanto la demolición como la construcción de la pista de patinaje con recursos propios. Según explicó el jerarca, la mano de obra será aportada íntegramente por trabajadores municipales y los principales gastos estarán asociados a la compra de materiales.

La comuna no cuenta por el momento con una cifra global de inversión que incluya la valoración de las horas de trabajo y el uso de sus recursos humanos. Irigoin señaló que podría ser necesario reforzar puntualmente la maquinaria para realizar la demolición, aunque no anticipó costos extraordinarios significativos para ninguna de las dos etapas.

El cronograma que maneja la administración apunta a concretar la demolición antes de finalizar diciembre de 2026 y comenzar la construcción de la pista de patinaje en febrero de 2027, siempre que los plazos y las condiciones técnicas lo permitan.

De esta manera, la intervención busca poner fin al abandono de Piedra Lisa y dar paso a un nuevo espacio de encuentro y recreación para los habitantes de Atlántida y quienes visitan el balneario.