Los habitantes de Tupanciretã, en el sur de Brasil, empezó ayer sábado a remover escombros tras la violenta tormenta que el viernes golpeó con furia a esta localidad agrícola. “Me levanté para ir al baño y cuando volví ya no pude entrar al cuarto. La puerta estaba trabada, la casa ya estaba demolida”, contó a la AFP Ivair Prieto, un albañil de 64 años.

“Perdimos todo, perdimos todo. Pero nadie salió herido y la vida continúa”, dijo este hombre mientras señalaba a sus espaldas las ruinas de su casa en esta localidad del centro de Rio Grande do Sul, a casi 400 km de Porto Alegre.

Entre los restos, los vecinos rescataban muebles, colchones y bicicletas. Otros trabajaban encaramados en los techos para cubrir los destrozos. Según el último informe de Defensa Civil, el número de heridos llegó a 162. Una persona que se hallaba hospitalizada murió, lo que llevó a cuatro el balance de fallecidos.

Prácticamente todos los habitantes de este municipio de unas 20.000 personas tuvieron que dejar sus viviendas, aunque solo una treintena necesitó refugio en albergues públicos.

El viento arrancó el techo y dañó parcialmente unas 8.000 casas, además de escuelas y el hospital local, y derribó miles de postes de electricidad. Imágenes aéreas captadas por AFP muestran viviendas y galpones sin techo, un escenario que se extiende por kilómetros, entre árboles caídos y calles cubiertas de escombros.

“La ciudad se acabó”, resumió el alcalde, Gustavo Herter, que dijo que el fenómeno arrasó Tupanciretã en apenas 40 minutos de madrugada y la dejó sin luz ni agua. Los vientos llegaron a 114 kilómetros por hora, según el instituto meteorológico brasileño, Inumet.

Residentes retiran los escombros de una instalación industrial dañada por la tormenta en Tupancireta, estado de Rio Grande do Sul, Brasil. Foto: AFP

Defensa Civil identificó el fenómeno como una “supercélula”, una tormenta con fuertes corrientes de aire ascendentes que suele anteceder a los tornados. No descartó del todo que se haya formado uno.

El mal tiempo golpea a la región desde el 16 de noviembre, con vendavales, granizo y lluvias intensas, lo que ha generado daños en una treintena de municipios de Rio Grande do Sul, aunque Tupanciretã concentra la gran mayoría y es el único con víctimas.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenó enviar equipos de salud a la zona, mientras el gobernador del estado de Río Grande do Sul, Eduardo Leite, destinó 7 millones de reales (unos 1,2 millones de dólares) a la reconstrucción de la ciudad de Tupanciretã.

El sur de Brasil es azotado con frecuencia por fuertes tornados. En 2025, el país registró un récord de 92 tornados y fenómenos similares, según Prevots, una red de meteorólogos voluntarios asociada a universidades e institutos de investigación. AFP