Cierra el diario ruso Nóvaya Gazeta

El diario Nóvaya Gazeta, el referente histórico de la prensa independiente en Rusia, celebró ayer lunes su última reunión de redacción y vació sus oficinas, después de anunciar el mes pasado su cierre bajo la presión del Kremlin.

Las imágenes publicadas por el medio ruso Ostorozhno Novosti muestran al director del periódico, Serguéi Sokolov, descolgando de la pared los retratos de periodistas de la redacción asesinados en el ejercicio de su profesión, entre ellos el de Anna Politkóvskaya.

Uno de los fundadores del diario y galardonado con el Nobel de la Paz en 2021, Dmitri Murátov, también acudió al lugar para ordenar y clasificar los últimos documentos.

Los miembros de la redacción salieron a la calle con ejemplares del periódico en las manos. En la pared exterior se colgó un cartel en el que se leía “Aquí vivía Nóvaya Gazeta”.

En un comunicado conjunto, Reino Unido y Finlandia, que copresiden la Coalición por la Libertad de los Medios, una red integrada por unos cincuenta Estados, instaron a Rusia a “poner fin a la represión de los medios independientes”.

Fundado en 1993 con el apoyo del último dirigente soviético, Mijaíl Gorbachov, Nóvaya Gazeta había abordado cuestiones como los crímenes del ejército ruso, la corrupción de las élites, el grupo Wagner o la represión de los homosexuales en Chechenia.

El periódico pagó muy caro este compromiso y seis de sus periodistas o colaboradores fueron asesinados.

Murátov declaró en octubre a la AFP que el cierre del diario formaba parte de la “gigantesca campaña militar” emprendida por el Kremlin.

AFP