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El País Mundo

China acusó a Estados Unidos de querer "aplastar" sus empresas y expresó preocupación por nuevos aranceles

El vice primer ministro chino He Lifeng y el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent mantuvieron una videollamada para discutir "el mantenimiento de relaciones económicas y comerciales estables".

El País
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30/07/2026, 15:33
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Reunion de Scott Bessent y He Lifeng
Scott Bessent y He Lifeng estrechan manos en la sede de OCDE en la capital francesa, en Francia, el 13 de marzo de 2026.
AFP.

El representante comercial de China expresó este jueves a Estados Unidos la "grave preocupación" generada por las últimas restricciones comerciales de Washington, informaron medios estatales.

China y Estados Unidos pasaron gran parte del año 2025 enfrascados en una guerra comercial, pero lograron una tregua cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, se reunieron en octubre pasado.

Lula y Xi Jinping acuerdan acelerar el tratado entre el Mercosur y China frente a los aranceles de Trump

Sin embargo, Estados Unidos anunció la semana pasada nuevos aranceles contra China y otros 59 países por supuestas preocupaciones relacionadas con el trabajo forzado.

China acusó a Estados Unidos el miércoles de querer "aplastar" a las empresas chinas, después de que Washington prohibiera las importaciones de robots humanoides y modelos cuadrúpedos fabricados en el exterior.

El presidente estadounidense Donald Trump (derecha) y el presidente chino Xi Jinping (izquierda) visitan el complejo de liderazgo de Zhongnanhai en Pekín.
El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping visitan el complejo de Zhongnanhai.
Foto: AFP

En una videollamada entre el vice primer ministro, He Lifeng, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer este jueves, "China expresó su profunda preocupación por las últimas restricciones económicas y comerciales", informó la agencia estatal de noticias Xinhua.

La agencia estatal china calificó la conversación como "franca, profunda y constructiva" y reportó que los altos funcionarios hablaron sobre "el mantenimiento de relaciones económicas y comerciales estables (...) y cómo abordar adecuadamente las preocupaciones mutuas en la próxima fase".

Durante su viaje a Pekín en mayo, Trump invitó a Xi a visitar Estados Unidos en setiembre, pero esa visita aún no se ha confirmado.

AFP

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