"El proteccionismo se abre paso": el comentario de Orsi sobre el nuevo arancel de EE.UU.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, respondió este viernes en rueda de prensa a una pregunta sobre el nuevo arancel impuesto por Estados Unidos a las importaciones desde decenas de países y que abarca, por ejemplo, a las exportaciones uruguayas, que pasarán de pagar 10% a 12,5%.

"Se veía venir, tiene que ver con el trabajo forzoso", dijo Orsi en referencia a que la medida del gobierno de Donald Trump se tomó como represalia a los países que, a su entender, no cuentan con legislación que prohíba la importación de productos que hayan sido generados con trabajo forzoso.

"Lo positivo es que afecta a una quinta parte de nuestras exportaciones", apuntó y mencionó que no afecta a los servicios, y que dentro de los bienes "nuestros productos más importantes no son afectados". De todas formas, "ese aumento" de dos puntos y medio "preocupa".

"Tiene que ver con un mundo que se vuelve más proteccionista. El proteccionismo se abre paso, es una pelea de todos los días a nivel mundial y tenemos que ser muy inteligentes y cuidadosos", concluyó el mandatario.

El MEF explicó en un comunicado el alcance del nuevo arancel de Estados Unidos

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió un comunicado este viernes en el que explicó el alcance de la medida. En primer lugar informó que "más del 75% de las importaciones de productos uruguayos en EE.UU. están exceptuados de nuevos aranceles".

Luego explicó: "El gobierno de Estados Unidos impuso nuevas acciones en el marco de investigaciones realizadas conforme a la Sección 301 a 60 países, entre los cuales se encuentra Uruguay. El texto de la sentencia, divulgado el jueves 23 de julio, establece que Uruguay pasará de 10% a 12,5% en algunos productos".

"Sin embargo, el gobierno aclara que el 77,5% de las importaciones de EE.UU. a productos uruguayos están exceptuados de la nueva tarifa. Los principales productos exceptuados son: carne bovina, pasta de celulosa, madera y naranjas, entre otros. Por otro lado, los productos que se ven afectados son el sebo bovino, químicos, madera para construcción, mandarinas, soja y miel", añadió el MEF.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. SAUL LOEB

El gobierno explicó de esta forma que en 2025 las exportaciones de Uruguay hacia EE.UU. fueron por US$ 1.585.848.457 y que, de ese monto, US$ 1.228.630.296 hubieran quedado exceptuados de la nueva carga arancelaria, mientras que US$ 357.218.161 hubieran sido alcanzados por el nuevo arancel.

De todas formas, el MEF aclaró que el gobierno uruguayo trabajará "para suavizar el impacto de los productos afectados". En esta línea, comentó que "en el marco del proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida" que el Ejecutivo presentó semanas atrás se incorporó "un artículo que prohíbe la importación de productos que hayan sido producidos utilizando trabajo forzoso o infantil".

"De aprobarse esta iniciativa, Uruguay podrá solicitar una reevaluación de su caso de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés)", concluye el comunicado del MEF.

El director de la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Juan Labraga, fue entrevistado este viernes en el streaming En Clave País y contó en detalle cuál es la situación.