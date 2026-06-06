Cámara de seguridad captó el momento exacto en que se colapsó un puente de 232 metros en Brasil

Una cámara de seguridad captó el momento en que el puente Frei Paolino Baldassari ubicado en el municipio de Sena Madueira, en el estado brasileño de Acre, se derrumbó en la tarde de este viernes. Como consecuencia del colapso de la estructura, cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital tras el accidente. Dos de ellas se encuentran en estado grave.

Uma ponte desabou em Sena Madureira, no Estado do Acre, em 5 de junho.



A queda da estrutura deixou quatro pessoas feridas.



Inaugurada em 2023, a ponte havia sido interditada na véspera devido ao risco de colapso.



Um País carente de infraestrutura, carente de seriedade,… pic.twitter.com/NP1vu41zxH — Vladimir Aras 🇧🇷 (@VladimirAras) June 6, 2026

El jueves, el puente de 232 metros fue cerrado debido al riesgo de colapso. Inaugurado hace poco más de dos años, la estructura fue una demanda de la población local para conectar el primer y el segundo distrito de la ciudad, y costó más de 36 millones de reales. Anteriormente, el cruce se realizaba en ferry o a través de la carretera.

En un comunicado oficial, el gobierno del estado de Acre asegura que está brindando todo el apoyo necesario a las víctimas.

La gobernadora Mailza Assis expresó su solidaridad con los heridos en el derrumbe y ya se dirige al municipio. La policía de Sena Madureira también recibirá refuerzos, y un equipo de técnicos de Deracre y de la empresa constructora se dirigió al lugar.

Las dos víctimas, en estado grave y crítico, respectivamente, son Edinaldo Muniz, de 54 años, y Antônio Morais Lima Filho, de 36 años.

El momento en que colapsó la parte delantera de un avión cuando estaba por salir en el aeropuerto de Frankfurt

El tren de aterrizaje de un Boeing 787-9 Dreamliner de Lufthansa colapsó y se inclinó sobre el morro cuando estaba por embarcar a los pasajeros en el aeropuerto de Frankfurt el jueves, dejando a varios empleados heridos, informó la aerolínea alemana el pasado jueves.

El incidente ocurrió a las 12:45 horas, justo antes de que los pasajeros embarcaran en el avión, que debía volar a Los Ángeles.

El tren de aterrizaje delantero de un avión de Lufthansa colapsó en el Aeropuerto de Frankfurt, #Alemania, provocando heridas a varios miembros del personal, de acuerdo con reportes de prensa.



El tren de aterrizaje delantero del avión de pasajeros Boeing 787 colapsó… pic.twitter.com/JjMS4qGDFu — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) June 4, 2026

El tren de aterrizaje delantero "se retrajo de forma inesperada mientras el avión estaba estacionado", dijo a la AFP una portavoz de la aerolínea.

Personal de cabina y de tierra se encontraba a bordo y varios resultaron heridos y recibieron atención médica, señaló la aerolínea.

Otro portavoz de Lufthansa dijo a la AFP el jueves por la noche que los heridos sufrieron únicamente lesiones leves. Fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento.

El vuelo a Los Ángeles fue cancelado.

"En este momento, expertos se encuentran en el lugar e inspeccionan la aeronave", indicó Lufthansa el jueves.

Se espera que el avión sea trasladado ya el jueves por la noche a un hangar "donde se llevarán a cabo nuevas inspecciones antes de que la aeronave sea reparada", añadió la aerolínea.

Según el sitio web Aerotelegraph, el avión dañado tiene solo un año de antigüedad y fue entregado a Lufthansa en enero.

Con información de O Globo/GDA y AFP