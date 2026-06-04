Airbus presenta avión capaz de volar hasta 22 horas: puede hacer 18.500 kilómetros sin escalas

El fabricante aeronáutico europeo Airbus anunció el martes haber realizado con éxito el primer vuelo de prueba de su A350-1000ULR, un avión capaz de volar hasta 22 horas seguidas, aunque su entrega sufre retrasos.

"El aparato, equipado con instrumentos específicos para las pruebas, voló tres horas y 43 minutos, alcanzando una altitud ligeramente superior a los 41.000 pies" (12.500 m), indicó Airbus en un comunicado.

El avión despegó y aterrizó en la ciudad francesa de Toulouse.

The tweet that started it all! 🐦

As we celebrate the successful first flight of the Airbus A350-1000ULR, we’re pulling back the curtain on the remarkable development journey of the world's longest-range passenger airliner for @qantas #ProjectSunrise.



➡️ https://t.co/64l8qFDUCI pic.twitter.com/xAymVpQ8Qc — Airbus (@Airbus) June 3, 2026

Este aparato está destinado a la aerolínea australiana Qantas, "para permitir vuelos sin escala entre Sídney y Londres por primera vez, una distancia de casi 10.000 millas náuticas" (18.500 km), precisó Airbus.

Qantas debe recibir su primer A350-1000ULR (por "ultra long range", ultra largo alcance) en abril de 2027, cuando en un principio tenía previsto inaugurar esta ruta en 2025 y, más recientemente, a finales de 2026.

Fuegos artificiales detrás de la Ópera de Sídney. SAEED KHAN/AFP fotos

La compañía encargó 12 de estos aparatos, además de otros 12 A350-1000 destinados a vuelos de larga distancia, pero de recorrido un poco más corto.

El vuelo comercial más largo actualmente es el de Singapore Airlines entre Singapur y el aeropuerto JFK de Nueva York, de unos 15.350 km, con una duración de más de 18 horas.

Justicia declara culpables a Airbus y Air France por la mayor tragedia de la aviación francesa: qué dice el fallo

La justicia francesa declaró a finales de mayo culpables a Air France y al fabricante Airbus de homicidios involuntarios, 17 años después del accidente del avión que cubría la ruta Río-París y que costó la vida a 228 personas.

El tribunal de apelación de París se pronunció en sentido contrario a los magistrados de primera instancia que en 2023 decidieron absolver a ambas empresas de la mayor tragedia de la aviación francesa.

El siniestro “es la historia de una catástrofe anunciada que podría haberse evitado si cada una de las empresas alertadas se hubiera dado cuenta de la gravedad”, reza la nueva sentencia leída por la presidenta del tribunal, Sylvie Madec.

Los magistrados consideran que son los “únicos responsables” y les imponen además la multa máxima de 225.000 euros (unos US$ 260.000), que las empresas recurrirán.

La decisión “responde a consideraciones que no tienen nada que ver con la justicia, con el derecho, con la seguridad”, dijo el abogado de Airbus, Simon Ndiaye.

Los familiares de las víctimas acogieron divididos la sentencia. Danièle Lamy, presidenta de la asociación francesa Entraide et Solidarité AF 447, celebró que por fin podrán “pasar página”. Sin embargo, para su par brasileño, Nelson Faria Marinho, el fllo “no aporta ningún consuelo”, al no condenar a los directivos.

AFP