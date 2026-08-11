Calor y sequía: Europa enfrentará una nueva ola de temperaturas extremas y varios países están en alerta

Tras un mes de julio de temperaturas récord, Europa enfrenta una nueva ola de calor, en un contexto de sequía generalizada que dejó varios grandes ríos del continente en su nivel más bajo.

El oeste de Europa, continente que se calienta más rápidamente a escala mundial, ya sufrió desde mayo cuatro episodios de calor extremo, según Copernicus, observatorio europeo del cambio climático.

Varias agencias meteorológicas nacionales anuncian nuevas olas de calor, tras las temperaturas extremas del mes pasado. La sequía también se está extendiendo. Casi generalizada en Francia y España, donde hubo devastadores incendios, también afecta a partes de Reino Unido y Alemania.

“Una nueva ola de calor extremo se dispone a avanzar hacia el norte por gran parte de Reino Unido”, advirtió el servicio meteorológico británico (Met Office), que prevé temperaturas de hasta 36 ºC en el este y el sureste de Inglaterra.

Vista aérea que muestra un coche cruzando el puente sobre el río Po en Martiniana, en Italia. Foto: AFP

En Francia se espera también un “nuevo episodio de ola de calor” hoy martes, con máximas que alcanzarán los 39 °C en el sur, anunció Météo France. El país enfrenta su tercera ola de calor del año, tras la de junio -históricamente intensa- y la de julio, la más prolongada (16 días).

El pasado julio fue también el más cálido jamás registrado en España junto al de 2022. La temperatura media se situó en 25,7 °C, es decir, “2,6 °C por encima de lo normal”, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Países del centro de Europa, poco habituados al calor, registraron la semana pasada récords absolutos de temperatura, como Eslovaquia (42,2 °C) y Austria (41,2 ºC).

Personas caminan con paraguas por la playa durante una ola de calor. Foto: AFP

Sequía generalizada

En julio casi todo el territorio metropolitano de Francia (95%) y prácticamente la totalidad de Suiza (99%) estaban afectados por la sequía.

Se trata de dos récords desde el inicio de los datos del Observatorio Europeo de la Sequía, en 2012. Según esos datos, más de la mitad de la superficie de la Unión Europea (UE) estaba afectada por la sequía en julio.

Tres países registraron también el mes de julio más seco jamás registrado: Hungría, Eslovenia y Austria.

En julio, los niveles de humedad del suelo “fueron claramente inferiores a los de julio de 2022, el último verano marcado por una grave sequía” en Europa occidental, añadió Copernicus. En España e Inglaterra atravesaron los meses de julio más secos desde que hay registros.

Un trabajador empuja un carrito de helados por la playa durante una ola de calor en Carolina Beach, Carolina del Norte. Foto: AFP

Según las autoridades británicas, Inglaterra, conocida por su clima húmedo, registró siete semanas consecutivas con menos de 10 mm de lluvia, y algunas zonas del este y el sureste recibieron menos de 1 mm.

Casi tres cuartas partes de Inglaterra se encuentran en una situación de “sequía repentina”, como consecuencia de las escasas precipitaciones y las altas temperaturas.

La Agencia de Medioambiente británica (EA) informó ayer lunes de que un 71,3% de Inglaterra está ahora en situación de “sequía repentina”, después de agregar a cuatro condados más a la lista de zonas afectadas por este fenómeno climático.

En Francia, la sequía obligó a imponer restricciones de agua en casi 70% del territorio continental, afirmó el ministerio de Transición Ecológica.

Esta fotografía aérea muestra el Ponte della Becca en la confluencia de los ríos Tesino y Po, en el norte de Italia. Foto: AFP

En 67 de los 101 departamentos, solo se puede usar agua para cuestiones prioritarias: atención sanitaria, protección civil, suministro de agua potable y saneamiento.

Como consecuencia directa del calor y la sequía acumulados, los caudales fluviales son “excepcionalmente bajos”.

La gran mayoría del Rin y del Támesis, aproximadamente dos tercios del Danubio y largos tramos del Ródano y del Po registraron caudales de una escasez sin precedentes en promedio para un mes de julio en 34 años de mediciones, según Copernicus.

Además, en todo Europa, las aguas del Mediterráneo occidental y del océano Atlántico registraron temperaturas inusualmente elevadas en julio, asociadas a episodios de olas de calor marinas.

La temperatura media mundial en la superficie de los mares alcanzó los 20,96 °C, alertó Carlo Buontempo, director del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S). EFE Y AFP