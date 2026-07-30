Una masa de aire extremo llevará los termómetros a 52 °C en EE.UU.: activa alarmas en 40 millones de habitantes

El oeste de Estados Unidos se prepara para recibir una cúpula de calor este fin de semana y se espera que se registren las temperaturas más altas registradas este año para residentes. En ese sentido, se prevé que los récords se rompan en al menos 12 estados de esa zona. Además, 40 millones de personas permanecen bajo alerta por las altas temperaturas.

Según reportó la cadena CNN, desde este viernes hasta el próximo martes, las temperaturas ascenderán entre 5,6 y 11°C por encima del primedio. Se espera que Death Valley, en California, registre una temperatura total de 52 °C.

Las condiciones más extremas se concentrarán en ciudades como Las Vegas y Phoenix, además otras zonas del sur de California, donde las máximas podrían ubicarse entre 48°C y 49°C.

En Las Vegas, la ciudad ya acumula seis jornadas consecutivas con temperaturas superiores a 110°F (43°C) y el pronóstico anticipa que esa racha podría extenderse durante la próxima semana. Más al norte, sectores de Utah, la Gran Cuenca y Montana también volverán a registrar temperaturas de tres dígitos, con máximas que superarán los 38°C.

Peatones caminan por el estanque reflectante en medio de una ola de calor que afecta a Europa. Foto: AFP

Tormentas severas e inundaciones amenazan las Grandes Llanuras y Nueva Inglaterra

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), una serie de perturbaciones atmosféricas recorrerá el norte de Estados Unidos e impulsará un frente frío desde el Pacífico Noroeste hasta el Medio Oeste Superior durante este jueves.

Al mismo tiempo, otro límite frontal permanecerá extendido desde las Grandes Llanuras centrales hasta el valle bajo del Mississippi y el sureste, donde interactuará con una masa de aire muy cálida, húmeda e inestable.

Dangerous heat is building across parts of the West and Central U.S. through this weekend and will expand into the Central U.S. and Gulf Coast early next week. The latest Key Messages are below. pic.twitter.com/5KTHvs5vvy — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) July 23, 2026

Ese escenario favorecerá el desarrollo de varias rondas de tormentas organizadas a lo largo del día. Los meteorólogos anticipan que algunas células tormentosas avanzarán repetidamente sobre las mismas áreas, un fenómeno conocido como “training”, que incrementará significativamente la posibilidad de lluvias torrenciales y acumulaciones importantes de agua en poco tiempo.

El organismo mantendrá un Riesgo Leve (nivel dos de cuatro) de lluvias excesivas sobre sectores del valle medio y bajo del Missouri y del Mississippi, donde podrían registrarse inundaciones repentinas. Para el viernes, esa amenaza se desplazará gradualmente hacia el Medio Oeste Superior y el valle medio del Mississippi, y acompañará el avance del sistema de baja presión.

En el noreste, aunque el sistema responsable de las lluvias de los últimos días comenzará a alejarse hacia el océano, todavía permanecerá suficiente humedad para generar nuevas precipitaciones. Debido a que muchos suelos continúan saturados por las lluvias recientes, persistirá un Riesgo Marginal (nivel uno de cuatro) de inundaciones repentinas en sectores de Nueva Inglaterra.

EE.UU. Personas se refrescan en la fuente del Jardín de Esculturas de la Galería Nacional de Arte, en el National Mall de Washington, D.C. Foto: EFE

Con información de La Nación/GDA