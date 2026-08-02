Dos helicópteros chocaron en Grecia mientras combatían un incendio forestal: murieron dos tripulantes

El piloto y el copiloto de uno de los dos helicópteros que colisionaron el domingo cuando combatían un incendio en Grecia han muerto, anunció este domingo el portavoz de los bomberos.

Los dos helicópteros Bell chocaron en la zona de Psatha, al oeste de Atenas, informó el domingo el cuerpo de bomberos.

🇬🇷 Two firefighting helicopters collided midair and crashed west of Athens, while attempting to control a massive wildfire.



Initial updates from Greek media indicated the two crew members from one helicopter were safely rescued, while intense searches continued for the remaining… pic.twitter.com/fSdb0NBSqg — Visegrád 24 (@visegrad24) August 2, 2026

"Los pilotos fueron trasladados inconscientes al hospital, donde se certificó su fallecimiento", declaró el portavoz de los bomberos Vassilis Vathrakogiannis en televisión.

Se ha inmovilizado a todos los helicópteros Bell de la zona a la espera de una investigación, según la televisión estatal ERT.

Los miembros de la tripulación fallecidos son un danés y un griego, indicó el primer ministro Kyriakos Mitsotakis en un comunicado.

La tripulación del segundo helicóptero fue rescatada sana y salva.

El accidente elevó a cinco el número de víctimas mortales de los incendios en Grecia, tras la muerte de tres bomberos esta semana en Creta y el Peloponeso.

En imágenes de televisión se vio cómo uno de los helicópteros chocó contra la parte inferior del otro antes de explotar y estrellarse contra el suelo.

AFP