La fiscalía de Paraguay ordenó este viernes la detención de Carlos Fernández Valdovinos, que fue ministro de Economía y Finanzas del expresidente Santiago Peña. Se lo acusa de haber autorizado que se invirtieran millones de dólares de fondos públicos en el banco Ueno, hoy intervenido.

Fernández Valdovinos estuvo al frente del ministerio entre agosto de 2023 y marzo de este año. Según la orden de detención, se lo investiga por "supuestos hechos punibles de administración en provecho propio, cohecho pasivo agravado, asociación criminal y lavado de activos".

La Policía Nacional desplegó agentes de forma preventiva frente a la casa del exfuncionario en Asunción. El comisario Plácido Meza le confirmó a radio Ñanduti que esperaban a la comitiva fiscal para concretar el arresto.

Con esta orden, el exministro entra en la misma causa por la que Peña fue destituido el 6 de noviembre en un juicio político sumarísimo en el Senado. El expresidente quedó detenido ese mismo día y sigue en prisión preventiva. Se lo acusa de presunta lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal, lavado de activos y cohecho.

Sede de Ueno bank en Asunción, Paraguay. Foto: RODRIGO BUENDIA/AFP

Los fondos de los jubilados

Según la investigación, en julio de 2025, cuando todavía era ministro, Fernández Valdovinos "autorizó la colocación de 250.000 millones de guaraníes (unos 38,8 millones de dólares) de recursos previsionales de la Caja Fiscal en certificados de ahorro de Ueno Bank S.A. a un plazo de cinco años". En Paraguay se le llama Caja Fiscal al sistema de pensiones del sector público.

En agosto de este año, ya fuera del ministerio, firmó "a título personal un contrato de consultoría estratégica" con el Grupo Vázquez, el conglomerado que controla Ueno. Para entonces seguía en el Consejo de Administración de la Itaipú Binacional, la central hidroeléctrica que Paraguay comparte con Brasil. Había entrado a ese cargo el 31 de marzo, cuando dejó el ministerio.

Santiago Pena, destituido como presidente de Paraguay, llegando a la oficina del Fiscal General en Asunción el 7 de noviembre de 2026. Foto: AFP

La orden de arresto dice que el acuerdo tenía una vigencia de dos años e incluía honorarios de 20.000 dólares por mes, más una remuneración adicional de 60.000 dólares y otros beneficios.

La fiscalía sostiene que ese contrato sería "una retribución personal vinculada con la autorización ministerial que permitió la colocación de los fondos previsionales en la entidad bancaria".

Los fiscales también investigan si el exministro integró una "estructura organizada integrada por autoridades del Poder Ejecutivo y del órgano regulador del sistema financiero (...) para favorecer el financiamiento, la liquidez y el funcionamiento" del banco. Según la acusación, esa "articulación funcional en las altas esferas del aparato estatal" tenía como fin "garantizar el fondeo público, la liquidez operativa y el resguardo institucional" del Grupo Vázquez.

Un manifestante muestra un cartel contra el presidente de Paraguay, Santiago Peña —quien enfrenta un proceso de destitución. Foto: AFP

La fiscalía ya había allanado la vivienda de Fernández Valdovinos el 10 de noviembre.

El colapso de Ueno

El banco colapsó por insolvencia a principios de noviembre y dejó congelados los depósitos de unos 1,8 millones de clientes. Ueno manejaba fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), de otras cuatro cajas de jubilados y de varias instituciones públicas. También tenía depósitos de la Conmebol, entre otras corporaciones.

El Banco Central intervino y devolvió gran parte de los depósitos. Más del 80% de los ahorristas ya recuperó su dinero.

La crisis también llevó a renunciar al entonces presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, y a tres directivos. Los cuatro están en prisión preventiva. Además de ellos, fueron arrestadas una veintena de personas, entre ellas varios exfuncionarios y sus familiares.

Con información de EFE y AFP