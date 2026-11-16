Iglesia católica de Paraguay exige investigar a Ueno Bank por presunto tráfico de datos personales

La Iglesia católica de Paraguay llamó ayer domingo a investigar si Ueno Bank traficó con los datos personales de los más de 2,9 millones de clientes que reportaba tener, al tiempo que pidió indagar “a fondo” la crisis que llevó a la liquidación de la entidad.

El cardenal Adalberto Martínez dijo durante su homilía que de comprobarse que el banco traficó los datos personales de sus clientes “no solo se habría despojado a las personas de sus bienes, también se habría vulnerado su intimidad y su dignidad”.

El destino que pudo dar la liquidada entidad a los datos de los ahorristas, y que incluye señales biométricas como la huella dactilar, el reconocimiento facial o el iris del ojo, quedó en el centro del debate después de que el nuevo presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Jorge Schreiner, apuntara que la entidad funcionaba como una “administradora de bases de datos”. “Su negocio no es bancario, es capturar los datos biométricos de millones de personas para tener una base de datos del país y luego hacer negocios. Esos no eran banqueros, eran gente administradora de base de datos”, afirmó ante la Cámara de Senadores el lunes.

Ueno Bank entró desde el pasado 3 de noviembre en un procedimiento de resolución ordenado por el BCP, lo que congeló los fondos de unos 2,9 millones de clientes de la entidad.

EFE