Buscaron durante 13 años un buque nazi hundido en Grecia y lo hallaron intacto en el fondo del mar

Tras trece años de búsqueda, un equipo de buzos e investigadores localizó en el fondo del mar Jónico, en Grecia, un singular torpedero alemán hundido durante la Segunda Guerra Mundial. Identificado como LS 6 (Leichte Schnellboot 6), el barco fue hallado a una profundidad aproximada de 96 metros, entre la isla de Lefkada y la ciudad de Preveza.

Según los investigadores, la embarcación se encuentra en un estado de conservación excepcional y es el único ejemplar conocido de su clase que aún existe en el mundo.

El pecio fue localizado por el equipo de buceo técnico de AegeanTec tras años de investigación en documentos militares alemanes, mapas y registros históricos. La búsqueda comenzó en 2013, cuando el historiador naval alemán Peter Schenk compartió información sobre la posible ubicación del buque con el buceador e investigador griego Vasilis Mentogiannis. El grupo publicó fotos y vídeos de la expedición entre abril y agosto de este año.

El historiador e investigador Giorgos Karelas también participó en la investigación, lo que permitió delimitar gradualmente la zona de búsqueda. El primer indicio concreto apareció en el lecho marino cerca de Preveza. La confirmación definitiva se obtuvo durante una inmersión técnica.

Al acercarse al fondo, los buzos encontraron el LS 6 casi en posición vertical sobre el lecho marino arenoso. Incluso después de más de ocho décadas sumergido, el buque conserva gran parte de su estructura.

La identificación fue posible gracias a una serie de características, entre ellas las dimensiones de la embarcación, detalles de su construcción, los motores Junkers y, lo más importante, un cable de remolque que aún permanece sujeto a la proa.

"El hecho de que el barco estuviera construido de aluminio para ser lo más ligero posible y se hundiera durante el remolque me hizo considerarlo un objetivo sumamente interesante para la investigación histórica y submarina", declaró Karelas esta semana.

Embarcación inusual

Con una longitud aproximada de 12,5 metros, el LS 6 formaba parte de la clase Leichte Schnellboot, o "lancha rápida ligera", desarrollada por la Kriegsmarine, la Armada alemana, para operaciones especiales.

La embarcación tenía un casco de aluminio, una solución poco común para la época que permitía reducir el peso y alcanzar velocidades de aproximadamente 40 nudos, equivalentes a 74 km/h. El diseño fue desarrollado por Dornier y el barco estaba equipado con motores Junkers.

Buque alemán hundido durante la Segunda Guerra Mundial y permanece casi intacto. Foto: Facebook.

El LS 6 también contaba con un cañón MG 151 de 20 mm y podía transportar torpedos y cargas de profundidad. Una de sus características más singulares era la ubicación de los tubos lanzatorpedos en la popa, lo que permitía lanzar las armas mientras el buque se alejaba del objetivo.

El barco naufragado permaneció desaparecido durante décadas

Durante décadas se desconocía la ubicación del buque. En 2013, documentos de los archivos militares alemanes proporcionaron nuevas pistas sobre el último movimiento de la embarcación e iniciaron la investigación que culminaría con su descubrimiento.

Tras años de análisis, los investigadores lograron definir la zona de búsqueda y localizar el objetivo a una profundidad aproximada de 96 metros. Para alcanzar dicha profundidad, fue necesario utilizar equipos especializados y buceo técnico con sistemas de circuito cerrado.

El estado de conservación del LS 6 sorprendió a los investigadores. Además del casco, se encontraron motores, componentes del equipo y restos de armamento. El cable de remolque, aún sujeto a la proa, es una de las pruebas que ayudan a reconstruir los últimos momentos de la embarcación.

El equipo, que compartió detalles de la expedición en Facebook , dijo que planea publicar más detalles más adelante sobre las pruebas utilizadas para confirmar la identidad del naufragio y sobre lo que se encontró durante las inmersiones.

O Globo/GDA.