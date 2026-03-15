Benjamin Netanyahu publicó un video jocoso acerca de los rumores de su muerte: “¿Dicen que estoy qué?“

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, difundió un video en sus redes sociales este domingo 15 de marzo de 2026, luego de que circularan rumores en internet que afirmaban que había muerto tras un supuesto ataque iraní contra Israel. En la grabación se lo ve relajado, sonriente y comprando un café. Incluso hizo un comentario en tono de broma ante la cámara que lo estaba filmando: “¿Dicen que estoy muerto?”.

Netanyahu también mostró los cinco dedos de sus manos. “Su apoyo es increíble; nos fortalece a mí, al gobierno y a las Fuerzas de Defensa de Israel. Estamos llevando a cabo operaciones que no puedo compartir ahora, pero también estamos realizando operaciones muy importantes en Irán y Líbano“, afirmó en el video.

אומרים שאני מה? צפו >> pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 15, 2026

En las últimas horas, un discurso emitido por Netanyahu desde un atril generó todo tipo de especulaciones en redes sociales por la versión de que fue generado con inteligencia artificial (IA), principalmente porque afirmaban que el video mostraba errores en la cantidad de dedos.

Sin embargo, un análisis por parte de la agencia EFE indicó que "nada prueba que un vídeo del primer ministro israelí" esté generado con la IA en ese video.

"La narrativa sobre la muerte de Netanyahu ha cobrado fuerza debido a su ausencia pública durante los últimos días, fundamentada en la falta de vídeos recientes o el aplazamiento de visitas de enviados internacionales en los últimos días", según EFE Verifica, que agregó: "Sin embargo, tampoco se ha presentado ninguna evidencia verificable que respalde la afirmación de un ataque contra su persona o su residencia".

אתמול במסיבת העיתונאים עמדתי על היעדים הברורים של המערכה: פגיעה במשטר הטרור באיראן, המשך המאבק מול שלוחותיו, והבטחת ביטחונה ועתידה של ישראל.



אנחנו לא מחכים. אנחנו יוזמים, אנחנו תוקפים ואנחנו עושים זאת בעוצמה.



צפו בדברים המלאים >> pic.twitter.com/hubJWVdiKQ — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 13, 2026

Amenaza de Irán contra Netanyahu

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán aseguró este domingo que continuará buscando al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, con el objetivo de acabar con su vida.

El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Foto: JIM WATSON/AFP

"Seguiremos persiguiendo sin descanso y mataremos con fuerza al criminal primer ministro sionista, si es que sigue con vida", indicó el cuerpo militar de élite en un comunicado emitido por su oficia de relaciones públicas.

Con información de AFP, EFE y La Nación/GDA