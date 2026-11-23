El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, reivindicó este lunes dos ataques contra barcos rusos frente a las costas de Libia, pocas horas después de que la ONU pidiera una investigación sobre los bombardeos del domingo contra buques cerca de Bengasi.

"Todo tuvo lugar frente a las costas libias. Nuestros combatientes desplegaron siete drones marítimos de fabricación ucraniana. A pesar de todos los intentos del enemigo por contrarrestar el ataque, la corbeta rusa Merkury fue hundida", escribió Zelenski en X.

"Nuestro segundo blanco era el carguero ruso MV Angara, que el enemigo utilizaba para transportar armas. Resultado: objetivo alcanzado", añadió.

Albania niega estar involucrada en el incidente

Por su parte, Albania negó este lunes que su territorio haya sido usado para lanzar un ataque con drones navales contra un buque ruso en el puerto libio de Bengasi el pasado domingo, rechazando afirmaciones de prensa que así lo sugerían.

"Albania no ha estado involucrada en este incidente y su territorio no ha sido utilizado", señala el Ministerio de Exteriores del país balcánico en un comunicado difundido por la cadena pública Radio Televizioni Shqiptar (RTSH).

An exemplary Ukrainian operation in response to Russia’s war. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine and all our Defense Forces of Ukraine who took part in carrying out these tasks. I received detailed briefings on the operation’s steps yesterday and today – the… pic.twitter.com/eW6DGfPuIZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2026

La nota alude así a las especulaciones sobre una supuesta implicación de Albania en el ataque que en la madrugada del domingo hundió la corbeta rusa Merkury en la base naval albanesa de Bengasi.

Según la Albanian Insider Agency (AIA), con sede en Tirana, la teoría de que los drones navales que impactaron en el barco fueron lanzados desde territorio albanés surgió de una fuente anónima citada el mismo día del ataque por el canal de Telegram 'Clash Report', desde dónde la difundieron otros medios.

Entre ellos, AIA cita a Middle East Online (MEO), el sitio ruso pro-Kremlin Russkaya Vesna, el canal ucraniano 24 Kanal o la plataforma georgiana Visioner, que incluso publicó un mapa que mostraba una supuesta ruta de 800 kilómetros desde el puerto albanés de Vlora, en el Adriático, hasta Bengasi.

Al rechazar tales afirmaciones, el Ministerio de Exteriores albanés las calificó de "infundadas".

La autoría de este ataque ha sido reivindicada este lunes por Kiev, en un comunicado emitido en redes sociales por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aunque sin especificar desde dónde se lanzaron los misiles.

Agencia EFE, AFP