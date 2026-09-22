China lleva una ciudad modular a Argentina: el campamento para 5.000 mineros a 4.000 metros de altura

China pondrá en marcha la construcción de una ciudad modular en la cordillera de San Juan, Argentina, a tan solo unos 10 kilómetros de la frontera con Chile, para acompañar el desarrollo del proyecto minero Vicuña.

El complejo, denominado campamento Batidero, se ubicará a más de 4000 metros sobre el nivel del mar y tendrá capacidad para alojar hasta 5000 trabajadores, en su mayoría con estructuras fabricadas en Asia y trasladadas hasta la alta montaña para su ensamblaje.

El proyecto Vicuña es desarrollado por las mineras Lundin Mining y BHP, y contempla infraestructura destinada al personal que trabajará en los distintos frentes del complejo. La ampliación del campamento fue adjudicada a un consorcio integrado por las empresas chinas PowerChina y Beijing Chengdong, junto con la firma local RAFA S.A.

Cómo será la ciudad modular que China instalará en la cordillera de San Juan

La nueva infraestructura estará formada por estructuras modulares prefabricadas, diseñadas para alojar a miles de trabajadores en condiciones de altura extrema, llegarán desde el continente asiático. Serán ensambladas en el lugar mediante un sistema que permite distribuir los distintos espacios y adaptarlos al terreno sin necesidad de levantar todas las instalaciones mediante métodos tradicionales de construcción.

El complejo tendrá inicialmente unas 2500 camas, aunque el sistema de turnos habitual en la actividad minera permitirá que las instalaciones sean utilizadas por entre 3500 y 5000 trabajadores. La cantidad de personal alojado variará de acuerdo con los períodos de actividad y descanso de cada equipo, un esquema que optimiza el uso de las instalaciones sin necesidad de multiplicar la capacidad edilicia por la totalidad de la dotación.

Muestra aérea del campamento del proyecto minero en la provincia de San Juan, Argentina. Foto: Captura/Google Maps.

La infraestructura estará integrada por habitaciones, comedores, oficinas y espacios destinados a servicios, además de sectores para el descanso y la recreación. El objetivo del proyecto es concentrar dentro del mismo predio las principales necesidades cotidianas de quienes trabajen en la cordillera, en un entorno donde las condiciones climáticas y la altura dificultan los traslados constantes.

Qué antecedentes tiene el campamento Batidero y qué suma la nueva ampliación

El campamento Batidero ya dispone de parte de estos servicios, entre ellos espacios de alojamiento y alimentación, atención médica, gimnasio y recreación. La nueva infraestructura permitirá ampliar esa capacidad instalada y sumar más espacios para alojar al personal que se incorpore a medida que avancen las distintas etapas del proyecto Vicuña.

El esquema modular, con piezas fabricadas en China y trasladadas hasta Sudamérica para su ensamblaje final, busca acelerar los plazos de construcción en una zona de difícil acceso y condiciones climáticas extremas, características de la cordillera a más de 4000 metros de altura.

Casco de minero con lámpara frontal y un típico de minería sobre una pila de carbón. Foto: Canva.

Este tipo de soluciones prefabricadas se utiliza habitualmente en proyectos mineros de gran escala ubicados en zonas remotas, donde el traslado de materiales tradicionales y la mano de obra local resultan más complejos.

La participación de PowerChina y Beijing Chengdong en el consorcio adjudicatario se suma a otras inversiones chinas vinculadas a infraestructura en la región, en un contexto de creciente presencia de empresas asiáticas en proyectos de gran porte en Sudamérica.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.