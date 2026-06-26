Solicitaron la detención de Martín Insaurralde y Jésica Cirio en la causa por enriquecimiento ilícito

El fiscal Sergio Mola pidió la detención del exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete de Axel Kicillof, Martín Insaurralde, y de su exesposa Jesica Cirio en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

La medida fue solicitada al juez federal Luis Armella, que será quien decida si la concede.

En principio, aparece como poco probable que el juez acepte el pedido, según dijeron a La Nación fuentes judiciales, que analizaron que no se cumplirían los requisitos necesarios para ordenar la captura del exjefe comunal. En los tres años que lleva el expediente, Armella no citó ni siquiera a declarar a Insaurralde.

La causa fue sacudida el sábado pasado por la aparición de videos de 2023 de Cirio contando millones de dólares en el vestidor de la casa que compartía con él, imágenes que difundió La Nación.

El pedido del fiscal Mola se basa en que, tras la difusión de los videos, hay peligro de que Insaurralde se fugue o entorpezca el avance de la investigación, buscando ocultar pruebas o presionar a testigos, según el fiscal.

La modelo y conductora argentina Jésica Cirio Foto: La Nación

Inspección

Mola, en paralelo, pidió además hacer una inspección ocular en la casa del country de San Vicente donde supuestamente fueron filmados los videos de Cirio.

El fiscal quiere comprobar que el vestidor con fajos de dólares que se ve en los videos grabados es efectivamente de esa residencia.

Ni Insaurralde ni su exmujer viven allí, pues ella se separó y se volvió a casar, y el exjefe de Gabinete bonaerense vive en su histórica casa del centro de Banfield.

Además, Mola solicitó peritar celulares, dos tablets y tres pendrives encontrados en el departamento de Cirio, en Ortega y Gasset 1661, piso 18, en Palermo, para determinar si en esos dispositivos están los videos.

Insaurralde está acusado de enriquecimiento ilícito y también de lavado de dinero en este expediente, que se inició después de que fue fotografiado, en 2023, navegando por el Mediterráneo en el yate “Bandido” con Sofía Clerici como acompañante.

El casamiento por civil de Martín Insaurralde y Jesica Cirio.

Insaurralde fue intendente de Lomas de Zamora entre 2009 (cuando asumió en reemplazo de Jorge Rossi) y 2021 (cuando pidió licencia para ser jefe de Gabinete del gobierno de Axel Kicillof).

Su llegada al gabinete bonaerense se había dado por una gestión de la expresidenta Cristina Kirchner ante el mandatario provincial.

El domingo pasado, a la vez, la Justicia encontró cocaína y armas en el departamento de Palermo donde vive Jésica Cirio con su nueva pareja Nicolás Trombino, según constancias judiciales a las que accedió La Nación.

Efectivos de la Gendarmería Nacional que realizaron el allanamiento hicieron un test de orientación en el lugar que dio positivo para cocaína, según datos del expediente en el que se investiga a Insaurralde por lavado de dinero y supuesto enriquecimiento ilícito.

Jésica Cirio y Martín Insaurralde. Foto: La Nación

Más presión para el juez

El pedido del fiscal Mola le suma presión a Armella, el juez que está a cargo del caso desde 2025 como magistrado suplente. Su juzgado federal de origen es el de Quilmes.

Armella sobrevivió al mayor escándalo de su carrera, cuando la Corte Suprema lo removió de la causa de la limpieza del Riachuelo, gracias a los equilibrios de poder en el Consejo de la Magistratura, y sigue activo en causas de alta sensibilidad política en el conurbano sur. Su trayectoria ilustra los mecanismos de la justicia federal bonaerense.

Armella nació en 1969 y es titular del juzgado federal de Quilmes desde agosto de 2004.

Se recibió de abogado en la Universidad Nacional de La Plata y realizó una maestría en Ciencias Penales en la Universidad Católica de La Plata.

Antes de ser juez federal, trabajó en la justicia ordinaria de Quilmes como fiscal y en distintos juzgados penales del partido, donde pesan los intendentes.

Por Hernán Cappiello/La Nación,GDA