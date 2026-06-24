Hallaron cocaína y armas en el apartamento donde viven la modelo Jésica Cirio y su pareja

La justicia argentina encontró cocaína y armas en el apartamento de Palermo (Buenos Aires) allanado el domingo pasado donde vive Jésica Cirio con su nueva pareja, según constancias judiciales a las que accedió La Nación.

Se trata de dos bolsas. Una contenía una sustancia en polvo de color rosa, que pesaba 0,83 gramos, y otra tenía una sustancia granulada y amarronada que pesaba 1,57 gramos. La rosa podría ser la droga conocida como tusi o cocaína rosa.

Los policías que realizaron el allanamiento el domingo pasado hicieron un test de orientación en el lugar que dio positivo para cocaína, según datos del expediente en el que se investiga a Martín Insaurralde, exmarido de Cirio, por lavado de dinero y supuesto enriquecimiento ilícito.

Se trata de una nueva derivación del caso que comenzó con el viaje de Insaurralde en un yate, cuando era jefe de Gabinete de Axel Kicillof, y que dio lugar a una investigación judicial sobre su patrimonio.

Nicolás Trombino es el actual novio de Jésica Cirio. Foto: La Nación/GDA.

El hallazgo

La policía hizo el hallazgo de drogas y armas en el departamento del piso 18 del inmueble situado en la calle Ortega y Gasset 1661, de Palermo, a una cuadra de la avenida del Libertador y con una vista privilegiada.

Además, en el lugar se encontró armamento y municiones. Entre ellas se halló una escopeta de repetición marca Akkar modelo Stopping Power calibre 12 mm (Nro. de serie 173/174) y una pistola Glock modelo 19 calibre 9 mm (Nro. de serie PHE455).

También se hallaron cajas de municiones CBC calibre 9 mm y 12 mm y los cargadores de la Glock.

Como todas estas cuestiones son ajenas a la causa que investiga el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella y al fiscal Sergio Mola, decidieron declararse incompetentes y enviar el asunto a la justicia federal de la Capital Federal.

Por Hernán Cappiello, La Nación/GDA