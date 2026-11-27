Después de varias idas y vueltas y negociaciones abiertas hasta último momento, el Gobierno logró avanzar con la media sanción en el Senado con el proyecto de reforma política que contempla la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en 2027.

Con 43 votos a favor, 29 negativos y cero abstenciones, el oficialismo aprobó la reforma electoral, una de los temas que mayor expectativa genera en la Casa Rosada, junto con el Presupuesto 2027.

Con el avance de la suspensión de las PASO, el oficialismo busca complicarle al peronismo -la principal fuerza de oposición a Milei- la definición de su próximo candidato presidencial, dado el enfrentamiento de sus principales dirigentes y la negativa de Axel Kicillof a que la fórmula sea definida “a dedo”. La elección primaria, en cambio, facilitaría esa selección al PJ.

Congreso argentino. Foto: AFP.

Además de las suspensión de las primarias, el proyecto incluye la llamada “ficha limpia” y establece correcciones en el financiamiento de la propaganda electoral en radio y televisión, con un tope del 50%, y una serie de cambios vinculados a las elecciones de parlamentarios al Mercosur. Además contempla la eliminación de la veda electoral y la eliminación de sanciones para los candidatos presidenciales que no asistan al debate, en la instancia de balotaje.

Ahora el proyecto que suspende las PASO deber ser votado por Diputados. La Nación / GDA