El dueño de un supermercado chino ubicado en Benavídez, norte del conurbano de Buenos Aires (Argentina), fue detenido en las últimas horas acusado de abuso sexual a un menor de 11 años dentro del establecimiento comercial. A raíz del caso, se desató la indignación de los vecinos, que saquearon el supermercado y realizaron pintadas, por lo que la Policía detuvo a 11 personas.

Según pudo saber La Nación de fuentes policiales, las autoridades de la UFI de Tigre intervinieron en el comercio ubicado en Tucumán y Conesa ante el conflicto. Los habitantes de la zona señalaron a uno de los propietarios, identificado como Zheng Xini, de 59 años, como el hombre que abusó del niño de 11 años. Incluso fue agredido por manifestantes.

Tic tac tic tac. A 10 días de diciembre llegó el primer saqueo y el riesgo país se fue por las nubes. pic.twitter.com/t1A04we2Lv — Marian Herrera (@marianherrrera) November 20, 2026

Además, se aportó un video en el que se ve al detenido entrar al supermercado y acercarse al menor, que estaba pagando en la caja. Acto seguido, el principal acusado lo toca en distintas partes del cuerpo.

En ese marco, y ante la protesta vecinal, la policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a Zheng, que fue imputado por abuso sexual simple.

Posteriormente, los vecinos allí presentes ingresaron por la fuerza al sector del depósito de bebidas del supermercado, causaron daños y saquearon el lugar. Las autoridades, adicionalmente, detuvieron a 11 personas acusadas de robo, disturbios y resistencia a la autoridad. En paralelo, se incautó un vehículo Renault 19 con mercadería en su interior.

🔹 URGENTE | Benavídez: corridas, disparos y detención de una persona durante el operativo policial



Los vecinos denuncian represión tras los incidentes desatados a raíz del caso de abuso contra un menor de 11 años, por el que fue detenido un comerciante.



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La declaración de la madre del niño

La madre del niño abusado en el episodio que quedó filmado por una cámara de seguridad habló sobre la situación: “Él quería ir al colegio para distraerse y nos pareció bien porque están todos hablando de esto en el barrio”. Respecto a la reacción de quienes causaron destrozos y saqueos en el comercio del acusado, la mujer indicó: “Están todos muy enojados, quieren que se vayan de acá porque son degenerados”.

“No dormí, estoy shockeada, estoy muy mal. Me siento mal por no haber estado en ese momento. Me salvó la policía porque lo hubiera matado. Anda a saber a cuántos chicos más se lo hizo”, expresó en LN+.

Entre lágrimas, exigió que el acusado continúe detenido para evitar nuevos episodios: “Que se haga justicia, que lo tengan preso y no lo larguen nunca más. Que siga preso”.

💬 "Quiero que siga preso, tengo mucha bronca y angustia"



La madre del nene de 11 años que sufrió un abuso en un supermercado contó cómo se encuentra su hijo y pidió que otros vecinos también denuncien: "Ahora está contenido".



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El testimonio de los vecinos

Tras conocerse la denuncia, vecinos de la zona expresaron su indignación por lo ocurrido y manifestaron posturas divididas respecto a los destrozos y el saqueo. Por un lado, una mujer denunció que su hijo también fue acosado por el hombre y expresó: “Me da una bronca, una impotencia… Me dan ganas de matarlo con mis propias manos. Por suerte, sabe que toda su familia está para él y que lo que sea que pase tiene que contarnos”.

En cuanto a los disturbios ocurridos en el depósito del supermercado, otra vecina cuestionó el accionar de quienes entraron al comercio y robaron mercadería en medio de las protestas. “Están perjudicando el reclamo porque no es la manera. Si bien lo que pasó fue grave, no era la forma”, aseguró en diálogo con LN+.

En sentido contrario, otro vecino del lugar, que participó de los destrozos, respaldó la reacción. “No nos perjudica saquear, que agradezcan que no les prendimos fuego todo”, aseguró.

🔹 "Queremos que se haga justicia"



El tío del nene de 11 años que sufrió un abuso en un supermercado reclamó que la Policía actúe y que el acusado permanezca detenido: "No tiene que salir de la cárcel".



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La Nación/GDA