Piden detener a Martín Insaurralde en la causa por enriquecimiento ilícito, tras allanamientos a Jésica Cirio

El fiscal Sergio Mola pidió la detención del exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete de Axel Kicillof, Martín Insaurralde, en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

La medida fue solicitada al juez federal Luis Armella, que será quien decida si la concede.

La causa fue sacudida el sábado pasado por la aparición de videos de Jésica Cirio, exesposa de Insaurralde, contando millones de dólares en el vestidor de la casa que compartía con él, imágenes que difundió La Nación.

El pedido de detención de Insaurralde tiene pocas chances de prosperar, dijeron a La Nación fuentes judiciales, que analizaron que no se cumplirían los requisitos necesarios para ordenar la captura del exjefe comunal.

El pedido del fiscal Mola se basa en que, tras la difusión de los videos, hay peligro de que Insaurralde se fugue o entorpezca el avance de la investigación, buscando ocultar pruebas o presionar a testigos.

La modelo y conductora argentina Jésica Cirio Foto: La Nación

Inspección

La fiscalía, en paralelo, pidió además hacer una inspección ocular en la casa del country de San Vicente donde supuestamente fueron filmados los videos de Cirio.

Además, solicitó peritar celulares, dos tablets y tres pendrives encontrados en el departamento de Cirio, en Ortega y Gasset 1661, piso 18, en Palermo, para determinar si en esos dispositivos están los videos.

Insaurralde está acusado de enriquecimiento ilícito y también de lavado de dinero en este expediente, que se inició después de que fue fotografiado, en 2023, navegando por el Mediterráneo en el yate “Bandido” con Sofía Clerici como acompañante.

Insaurralde fue intendente de Lomas de Zamora entre 2009 (cuando asumió en reemplazo de Jorge Rossi) y 2021 (cuando pidió licencia para ser jefe de Gabinete del gobierno de Axel Kicillof). Su llegada al gabinete bonaerense se había dado por una gestión de la expresidenta argentina Cristina Kirchner ante el mandatario provincial.

El casamiento por civil de Martín Insaurralde y Jesica Cirio.

Por Hernán Cappiello/La Nación,GDA