Pese al malestar interno, Milei da “fuerte respaldo” a Adorni ante ministros y lo mantiene como jefe de Gabinete

Frente a todos sus ministros, el presidente Javier Milei respaldó ayer viernes una vez más a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito tras revelarse viajes y compras de propiedades desde su llegada a la función pública.

La nueva defensa de Milei a Adorni se concretó mientras se acumulan críticas internas a su jefe de Gabinete. En el Gobierno solo expuso de manera directa este malestar la senadora Patricia Bullrich, que presionó a Adorni para presentar “de inmediato” su declaración jurada de bienes para dejar de “empantanar” la gestión.

No son pocos los funcionarios que en reserva consideran que el propio jefe de Gabinete debería ya haber dado un paso al costado para “dejar de dañar” al Gobierno y, sobre todo, al Presidente. “Hay malestar interno porque ni siquiera hay líneas discursivas. ¿Qué vas a decir si él no tiene respuestas?”, se preguntaba en las últimas horas un personaje del esquema oficialista.

Pero lejos de titubear en cuanto su respaldo, Milei dio ayer viernes un paso más, cuando tomó el mando de la reunión de Gabinete y volvió a darle un espaldarazo al funcionario. Esto mientras avanza la investigación judicial por enriquecimiento ilícito y a que puertas adentro se acumulan quejas de parte de los integrantes del Gobierno, que ven complicado imponer agenda o mostrar logros de sus carteras, cuando las novedades sobre la situación patrimonial de Adorni copan la vida pública.

Javier Milei, presidente argentino, detrás suyo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Foto: AFP.

Según dejaron trascender fuentes oficiales ante La Nación, el encuentro en Balcarce 50 duró dos horas y media, y en los primeros 30 minutos Milei abrió la reunión, ahondó en un “panorama general” sobre el rumbo del Gobierno y después pasó a concederle un “fuerte respaldo” al jefe de Gabinete.

Cuando terminó, el Presidente lo dejó al mando de la reunión y en sus redes sociales avaló diferentes mensajes en los que retomó la línea de que son los medios de comunicación los que presionan para que le suelte la mano al ministro coordinador, uno de los laderos más importantes también de su hermana Karina Milei. La secretaria general tiene a los suyos abroquelados detrás del jefe de Gabinete, a la vez que en las distintas tribus se acrecientan las sospechas sobre los orígenes de la información que se conoce de la vida del funcionario desde que asumió en la Casa Rosada.

El Gobierno también retomó la idea de mostrar a un Adorni hiperactivo. Dio una entrevista en la que contó su vida familiar y de pareja, fue a Zárate para la inauguración de una planta de Mercedes Benz, después volvió y se presentó en una tensa conferencia en la Casa Rosada junto a los ministros Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad) -en la que aclararon que no iban a ahondar sobre sus problemas judiciales- y luego pasó al encuentro con el elenco ministerial completo.

El presidente de Argentina, Javier Milei, le toma juramento a Manuel Adorni como jefe de Gabinete Foto: La Nación (GDA)

“Adorni participó en la inauguración de la nueva planta de Mercedes Benz en Zárate. Pero según el periodismo hoy presentaba la renuncia... Se van a quedar con las ganas”, fue uno de los mensajes que reposteó el Presidente en X tras el cara a cara con los ministros.

Dicen quienes formaron parte de la reunión de Gabinete que Adorni primero les agradeció a los equipos por los aportes que hicieron al informe de gestión que dio en la Cámara de Diputados -otra jornada en la que el Presidente involucró al Gabinete en su respaldo al funcionario, con asistencia completa para hacerle el aguante-. Acto seguido, aseguran fuentes oficiales, “expuso sobre el plan de gestión para 2026-2027″.

Con esas palabras, fuentes oficiales ratificaron la conducción del jefe de Gabinete hasta el año próximo y repararon en que ayer mismo firmaría una reestructuración presupuestaria. El Presupuesto 2026, el primero que logró aprobar la gestión de Milei, en diciembre pasado, ya quedó desactualizado. De entrada, pronosticaba una inflación anual de 10,1%, cuando durante el primer trimestre ya acumuló 9,4%. Paula Rossi / La Nación (GDA)