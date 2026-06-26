Fue a robar un local, quedó semidesnuda tras pelear con la dueña y volvió para pedir que borren las cámaras

Una mujer protagonizó un insólito intento de robo en un negocio de Santa Fe, Argentina, luego de forcejear con la dueña del local y terminar casi desnuda. El hecho, que quedó captado por las cámaras de seguridad, muestra como la joven ingresa al almacén vestida con una campera negra y una capucha que le cubría la cabeza.

En una primera instancia, simuló ser una clienta y le pidió a la dueña del local una bebida. Cuando la comerciante se dio vuelta para buscar la botella, la joven se abalanzó sobre el mostrador y abrió la caja registradora. La dueña se percató de lo que sucedía y comenzó a forcejear con la mujer para que soltara el dinero, y, en este contexto, le quitó el buzo.

"No es justo. Yo tengo reja, tengo alarma, tengo cámaras, pero los robos no paran", manifestó la dueña a los medios locales. "Yo me doy vuelta para la heladera y me manotea la caja. Hay un trecho de unos seis metros entre la heladera y la caja: mientras corro para llegar a la caja, para que no me robe la plata, ahí se dio todo el caso", agregó. La comerciante corrió a la joven por media cuadra, pero no logró alcanzarla.

Sin embargo, la situación no terminó con la huida de la ladrona: volvió una hora más tarde, para exigir que el local borrara el registro de las cámaras de seguridad en el que se la veía desnuda de la cintura para arriba. El reclamo terminó con una fuerte discusión tanto con la comerciante como con los otros empleados que se encontraban en el lugar y la joven terminó rompiendo un vidrio del negocio.