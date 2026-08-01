Expulsión por mensajes de odio y ultraje a símbolos patrios: qué implica la medida del presidente Milei

El Gobierno modificó por decreto la Ley de Migraciones para impedir el ingreso al país de extranjeros que promuevan mensajes de odio o inciten a la violencia contra la Argentina, los argentinos o personas por su nacionalidad. La nueva normativa también alcanza a quienes participen o instiguen actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales.

Además de incorporar esas conductas como causal para denegar el ingreso, la norma habilita a cancelar la residencia de extranjeros que las cometan y, según el caso, intimarlos a abandonar el país o disponer su expulsión. El texto aclara expresamente que no podrán encuadrarse en estas causales las expresiones de disenso ideológico ni las críticas políticas, académicas o ciudadanas protegidas por la Constitución.

En los fundamentos del decreto, el Gobierno sostuvo que en los últimos meses aumentaron “considerablemente” los mensajes de odio y los actos de hostilidad y menosprecio dirigidos contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional. Según el Ejecutivo, esas conductas representan “un riesgo para los ciudadanos” y vulneran el deber de respeto que deben observar los extranjeros que ingresan o permanecen en el país.

La Casa Rosada también argumentó que este tipo de manifestaciones “desnaturalizan el sentido de la política migratoria argentina” y afectan las condiciones de “convivencia armónica y paz social”. En ese sentido, sostuvo que la incitación al odio o a la violencia puede generar consecuencias concretas sobre la integridad, la salud y los derechos de las personas.

Una sombra de un hombre frente a la Casa Rosada, sede del gobierno argentino. Foto: AFP

Con ese fundamento, el DNU incorporó una nueva causal de impedimento de ingreso y permanencia en el artículo 29 de la Ley de Migraciones. El nuevo motivo consta de los mensajes de odio formulados de manera oral o escrita, la incitación a la violencia motivada por la nacionalidad argentina y la participación o instigación de actos de ultraje contra símbolos patrios.

Una disposición similar fue añadida al artículo 62 de la ley, que regula las causas por las cuales la Dirección Nacional de Migraciones puede cancelar una residencia otorgada. En esos casos, la decisión podrá conllevar la intimación a abandonar el país dentro de un plazo determinado o directamente la expulsión, para lo cual deberán considerarse las circunstancias personales y los hechos atribuidos al extranjero.

El decreto será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá pronunciarse sobre su validez o invalidez y elevar su dictamen al pleno de ambas cámaras para su tratamiento expreso dentro de un plazo de diez días hábiles.

La Oficina del Presidente difundió en su cuenta de X un comunicado, en el que el Gobierno presentó la medida como una respuesta a las “recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos”.

“La defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, expresó.

La decisión se conoció pocos días después de que distintas celebridades extranjeras publicaran críticas contra la selección argentina y el país, tras la final del Mundial 2026, en la que España se consagró campeona. Tal como informó La Nación, el Gobierno calificó esa sucesión de mensajes como una campaña “anti-Argentina” y el presidente Javier Milei acusó a los gobiernos de Brasil y México y al Partido Demócrata de Estados Unidos de participar en ella. El mandatario aseguró que “el 25% de los recursos utilizados” salió del gobierno brasileño.

Una de las declaraciones que más repercusión generó fue la del actor estadounidense Samuel L. Jackson, quien definió a la Argentina como “uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista” y pidió a la comunidad negra que no apoyara al equipo albiceleste.

También se pronunciaron la actriz Mia Khalifa, el cantante irlandés Niall Horan y el escritor español Arturo Pérez-Reverte, mientras que Rosalía pidió disculpas después de compartir una publicación contra los hinchas argentinos. La Nación (GDA)

Sede del Banco Central de Argentina. Foto: EFE

Milei propone una reforma del BCRA

El presidente argentino, Javier Milei, presentó un paquete de reformas que incluyen una reestructuración del Banco Central para aumentar la disciplina monetaria y una iniciativa de “grillete fiscal” para cerrar actividades no esenciales del Estado si hay déficit prolongado. Milei detalló en un discurso televisado su plan para el Banco Central (BCRA), orientado a prohibir el financiamiento monetario del Estado nacional y las provincias. “Se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado. Esto vale tanto para el Tesoro Nacional, como para los Estados provinciales y los municipios y a toda compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario”, explicó el presidente. El proyecto de ley establece que “la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser la de preservar el valor de la moneda”, dijo Milei, que sostiene que la inflación “es un fenómeno monetario”.