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El País Mundo Argentina

Jefe de gabinete argentino responde a Alberto Fernández por insultar a Milei: “Que se llame a silencio”

Diego Santilli apuntó que el expresidente argentino dejó una inflación de 1147%. Fernández había manifestado en entrevista con El País que el presidente Milei “es un imbécil”.

El País
El País
27/07/2026, 10:43
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Diego Santilli responde a Alberto Fernández
Diego Santilli responde a Alberto Fernández
Foto: captura de video

Diego Santilli, jefe de gabinete de gobierno de Javier Milei, respondió al expresidente Alberto Fernández, quien en entrevista con El País este domingo expresó que Milei “es un pobre imbécil” y cree que tiene “un problema psiquiátrico”.

1147% de inflación nos dejó en sus cuatro años de gobierno. Acumulada. ¿Y está hablando? ¿Pero de qué está hablando? ¿Pero de qué está opinando?”, disparó Santilli.

Alberto Fernández con El País: Milei es "un pobre imbécil”, la denuncia de Fabiola Yañez y el rol de Uruguay

Que se llame a silencio. Porque la Argentina viene en un proceso gradual de baja de inflación muy fuerte”, agregó el jefe de gabinete. “57% de pobreza dejó (Alberto Fernández); 67% de pobreza en los niños y 20% de indigencia. Y le agrego algo más: 30% de los trabajadores formales están en la pobreza. ¿Eso es peronismo? Entonces, ¿de qué está hablando?”, lamentó
en entrevista con LN+.

Alberto Fernández arremete contra Milei

El expresidente de Argentina Alberto Fernández ofreció una entrevista a El País a dos años y medio de dejar el gobierno. Consultado por si se sintió "cancelado" por la sociedad argentina tras dejar el cargo, Fernández respondió afirmativamente y apuntó a su sucesor, Javier Milei.

"El presidente que tenemos (Javier Milei) asumió diciendo que la Argentina iba a tener una inflación de 17.000%, la mayor imbecilidad que se ha dicho, y sin embargo lo levantaron todos los medios argentinos como una noticia cierta. Una imbecilidad profunda de un personaje que hace artículos que plagia de otros, hace artículos con inteligencia artificial, lo estamos viendo hoy en día", expresó.

"A ese personaje, los medios de comunicación le dieron un espacio abrumador, quisieron convertirlo en un estadista y es un pobre imbécil que dice cosas que yo creo que tiene un problema psiquiátrico, quiero serte sincero. Por eso a veces, cuando uso palabras tan altisonantes, me freno porque digo: "Bueno, capaz que está enfermo y debo tratarlo con más cuidado", agregó.

Milei instó en Brasil a salir del “sometimiento zurdo” de Lula y calificó a su gobierno de “basura socialista”

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