Milei promulgó decreto para expulsar extranjeros por "mensajes de odio" hacia los argentinos

El presidente argentino Javier Milei firmó este miércoles un decreto que incorpora nuevas causales para expulsar extranjeros de Argentina e impedir su ingreso al país.

De acuerdo a la oficina del mandatario esto abarca a "todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje de los símbolos patrios".

"Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el gobierno nacional reafirma que la defensa de la nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país", agregó.

El presidente de Argentina, Javier Milei, hace gestos durante el lanzamiento de la candidatura de Flavio Bolsonaro. Foto: AFP

Cristina Kirchner elevó su caso a la ONU y dijo que está presa por la condena del "machismo estructural"

Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta y exvicepresidenta de Argentina, publicó el pasado miércoles una carta abierta en la que anunció una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en reclamo contra su condena en la causa denominada Vialidad, que la inhabilitó de manera perpetua para ejercer cargos públicos y por la que se encuentra en prisión domiciliaria. Sostuvo que durante el proceso judicial —que dijo que estuvo atravesado por un “machismo estructural”— se violaron sus derechos políticos y las garantías del debido proceso.

Ese mismo miércoles publicó columnas de opinión en el mismo tono en el diario español El País, el francés Libération y el brasileño Folha de Sao Paulo. "Ninguna operación política, ninguna campaña de difamación y ninguna sentencia injusta podrán derrotar para siempre", indica la carta, titulada “El costo democrático de la politización de la Justicia”.

La exmandataria sostuvo que la condena trasciende su situación personal: “El ataque del que hoy soy víctima no tiene como destinataria únicamente a una persona. Tiene como destinatario a un proyecto político y, por encima de todo, a la voluntad soberana del pueblo argentino”.

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Conferencia de prensa.



Presentación de Cristina Fernández de Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.https://t.co/ea64OxrbEK — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 29, 2026

Con información de La Nación/GDA