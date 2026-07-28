"Una conversación productiva": FMI se reúne con Milei y lo alienta a seguir con las reformas económicas

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, alentó ayer lunes al presidente de Argentina, Javier Milei, a mantener su agenda de reformas económicas y a “destrabar” la inversión en el país.

“Gracias, presidente Milei, por una conversación productiva sobre los avances de Argentina y el camino a seguir”, expresó a través de redes sociales la máxima autoridad del FMI tras reunirse con Milei.

La reunión se celebró en la Casa Rosada con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, y el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk.

En la fotografía del encuentro difundida por el Gobierno argentino puede verse sobre la mesa en torno a la cual se sentaron Milei y Georgieva una motosierra, símbolo del severo ajuste fiscal aplicado desde finales de 2023 por el presidente argentino.

El presidente argentino Javier Milei, su ministro de Economía, Luis Caputo, y directora del FMI, Kristalina Georgieva. Foto: AFP

“Mantener las reformas, fortalecer la estabilidad y destrabar la inversión serán clave para impulsar el crecimiento y crear más oportunidades para el pueblo argentino”, expresó Georgieva en su mensaje en redes sociales.

Tras ese encuentro con Milei, la directora gerente del FMI participó de una reunión con varios miembros del Gobierno argentino.

El encuentro incluyó a la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Caputo; de Defensa, Carlos Presti; de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; de Salud, Mario Lugones; y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. También fueron parte de la cita el canciller, Pablo Quirno; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el director ejecutivo por Argentina ante el FMI, Leonardo Madcur.

En abril de 2025, el Gobierno de Milei firmó con el FMI un acuerdo de facilidades extendidas que fijó como uno de sus principales objetivos reforzar las reservas del Banco Central, con créditos por 20.000 millones de dólares.

En mayo el FMI aprobó la segunda revisión del programa. Esto liberó un giro inmediato a Argentina de 1.000 millones de dólares, lo que elevó a 15.800 millones los desembolsos dentro del programa vigente. EFE