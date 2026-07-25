Flávio hace las pases con la esposa del expresidente Bolsonaro y lanza su candidatura junto a Javier Milei

El senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, lanzará hoy sábado su candidatura para las elecciones presidenciales de octubre en Brasil, acompañado del mandatario argentino, Javier Milei.

El Partido Liberal (PL) proclamará a Flávio Bolsonaro como su abanderado en el estadio de fútbol Pacaembu, en la ciudad de San Pablo.

“Vamos a recuperar la esperanza del pueblo brasileño, que ya no soporta tanta violencia y tantas acciones inconstitucionales. La comida está carísima, nada funciona en este país, porque este Gobierno es corrupto e incompetente”, afirmó ayer viernes el senador en sus redes al animar a sus seguidores a ir al acto. A su lado estará Milei, que viajó desde Buenos Aires para apoyarlo.

Segundo en los sondeos por detrás de Lula, Flávio Bolsonaro, de 45 años tiene varios frentes abiertos que han generado dudas y críticas a su proyecto político.

Milei. El presidente argentino busca más alianzas en la región. Foto: AFP fotos

Su deseo es que lo acompañe una mujer como candidata a vicepresidenta. El PL sondeó a la senadora, empresaria agropecuaria y exministra Tereza Cristina Corrêa, que rechazó la invitación.

En paralelo, busca el apoyo de otros partidos de la derecha, pero las negociaciones no avanzan.

Republicanos y la coalición União Progressista, formada por las plataformas de centroderecha União Brasil y Progressistas (PP), no terminan de subirse al barco de Flávio Bolsonaro, cuya candidatura viene se vio afectada por riñas familiares y escándalos por su supuesta relación con un banquero encarcelado.

Flávio llegó a enfrentarse a su madrastra, Michelle Bolsonaro, esposa de Jair y figura clave entre el electorado femenino y evangélico, a raíz de las alianzas del PL en algunos estados del país.

Michelle acusó públicamente a su hijastro de “humillarla” y hasta abandonó la presidencia de la división femenina del PL. El jueves, en un intento por calmar los ánimos, Flávio le pidió perdón a través de las redes sociales. “No soy perfecto y una vez más pido disculpas por algunos momentos que causaron incomodidad. Como somos personas públicas, esto acaba siendo explotado por nuestros opositores. Nunca fue mi intención faltarle el respeto a nadie, y menos a la esposa de mi padre”, señaló.

En este sentido, invitó a su madrastra a trabajar juntos con la vista puesta en los comicios del próximo 4 de octubre. Michelle respondió también a través de las redes, aceptó las disculpas y se mostró dispuesta a “sentarse y conversar”.

Michelle Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, y el expresidente Jair Bolsonaro. Foto: O Globo GDA

El otro foco de preocupación es la supuesta conexión de Flávio con Daniel Vorcaro, antiguo dueño del Banco Master, entidad liquidada extrajudicialmente por el Banco Central en noviembre de 2025, y actualmente en prisión preventiva. Vorcaro es investigado por un fraude millonario en el sistema financiero a través de créditos falsos.

El escándalo ha ganado una enorme notoriedad a medida que la prensa filtraba los contactos y los supuestos negocios que Vorcaro tenía con altas autoridades de los tres poderes, desde jueces de la Corte Suprema a congresistas de diversas ideologías.

Flávio Bolsonaro se ha visto salpicado por ello. En mayo pasado, el portal Intercept Brasil reveló que el senador negoció directamente con Vorcaro una suma millonaria para la producción de una película biográfica sobre su padre.

La Corte Suprema autorizó el jueves investigar la financiación del largometraje, aún sin fecha de estreno en Brasil. El hijo mayor de Bolsonaro asegura que todo lo que hizo fue completamente legal. EFE