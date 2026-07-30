La vicepresidenta de Argentina dijo que Milei tiene “persecuciones imaginarias” y que le preocupa "su estado”

La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, dijo este jueves que el presidente Javier Milei tiene “persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior” y afirmó: “Tengo genuina preocupación por su estado”.

Villarruel sostuvo que el mandatario, con el que mantiene roces desde el comienzo del gobierno, reproduce “insensateces e inventos”, en alusión a mensajes originados por la diputada por La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine.

Villarruel se refirió al retuit de Milei a un posteo de Lemoine, que había señalado a Marcela Pagano -diputada que abandonó LLA- como supuesta autora en las sombras de publicaciones de la vicepresidenta. Acusó a ambas de haberse acercado al peronismo, de compartir asesores y de haber sido “cómplices para intentar hacerle juicio político a Milei”. Y se preguntó: “¿Cómo creen que Villarruel está en contacto con el Chiqui Tapia? Pregúntenle a la vice qué opina de las SAD".

Javier Milei y Lilia Lemoine Foto: Lilia Lemoine/Instagram

Villarruel se preguntó si esa “locura galopante” la había retuiteado el presidente Milei y dijo: “Parece contagioso el delirio”. Fue entonces cuando aludió a las “persecuciones imaginarias”.

Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 30, 2026

Esta pelea con Lemoine había empezado por las dietas que perciben senadores y diputados. Lemoine había llamado a Villarruel “Kukacruel” y la vicepresidenta le había dicho “cerebro de microbio”.

Villarruel le contestó: “Hay que elegir bien a los diputados para que no se dediquen a actividades golpistas, campañas mediáticas y llorar cariño presidencial. La señora cerebro de microbio es una muestra de las ‘cualidades’ que los argentinos no queremos en un legislador. Tampoco queremos la venta de tierras a extranjeros”.

La Nación/GDA