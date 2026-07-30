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El País Mundo Argentina

La vicepresidenta de Argentina dijo que Milei tiene “persecuciones imaginarias” y que le preocupa "su estado”

Victoria Villlaruel, enemistada con el mandatario argentino, tuvo un cruce en X con la diputada Lilia Lemoine y escribió que le inquieta “profundamente” que este “replique insensateces e inventos”.

El País
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30/07/2026, 14:46
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La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villaruel, llega para asistir a una ceremonia para conmemorar el aniversario del ataque con bomba de la Asociación Mutual Israelita de Argentina (AMIA) en Buenos Aires el 18 de julio de 2024.
La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villaruel.
Foto: AFP fotos.

La vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, dijo este jueves que el presidente Javier Milei tiene “persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior” y afirmó: “Tengo genuina preocupación por su estado”.

Villarruel sostuvo que el mandatario, con el que mantiene roces desde el comienzo del gobierno, reproduce “insensateces e inventos”, en alusión a mensajes originados por la diputada por La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine.

Milei promulgó decreto para expulsar extranjeros por "mensajes de odio" hacia los argentinos

Villarruel se refirió al retuit de Milei a un posteo de Lemoine, que había señalado a Marcela Pagano -diputada que abandonó LLA- como supuesta autora en las sombras de publicaciones de la vicepresidenta. Acusó a ambas de haberse acercado al peronismo, de compartir asesores y de haber sido “cómplices para intentar hacerle juicio político a Milei”. Y se preguntó: “¿Cómo creen que Villarruel está en contacto con el Chiqui Tapia? Pregúntenle a la vice qué opina de las SAD".

Javier Milei y Lilia Lemoine
Javier Milei y Lilia Lemoine
Foto: Lilia Lemoine/Instagram

Villarruel se preguntó si esa “locura galopante” la había retuiteado el presidente Milei y dijo: “Parece contagioso el delirio”. Fue entonces cuando aludió a las “persecuciones imaginarias”.

Esta pelea con Lemoine había empezado por las dietas que perciben senadores y diputados. Lemoine había llamado a Villarruel “Kukacruel” y la vicepresidenta le había dicho “cerebro de microbio”.

Villarruel le contestó: “Hay que elegir bien a los diputados para que no se dediquen a actividades golpistas, campañas mediáticas y llorar cariño presidencial. La señora cerebro de microbio es una muestra de las ‘cualidades’ que los argentinos no queremos en un legislador. Tampoco queremos la venta de tierras a extranjeros”.

La Nación/GDA

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