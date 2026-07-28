"Injerencia": partido de Lula pidió que la justicia electoral de Brasil investigue el viaje de Milei a San Pablo

La Federación Brasileña de la Esperanza, integrada por los partidos PT, PV y PCdoB, presentó este lunes una denuncia formal ante el Procurador General de Asuntos Electorales, Paulo Gonet, solicitando una investigación sobre la participación del presidente de Argentina, Javier Milei, en la convención nacional del Partido Liberal (PL) que formalizó la precandidatura del senador Flávio Bolsonaro a la presidencia brasileña.

La petición argumenta que existen pruebas de "injerencia externa indebida" en el proceso electoral brasileño y solicita que la Fiscalía Electoral investigue las circunstancias de la visita, incluyendo su organización, financiación y posible uso de fondos públicos.

La denuncia también señala como objetivos al presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, al propio Flávio Bolsonaro y al gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, debido a la recepción oficial ofrecida a Milei antes de la convención del partido. Según la federación, la participación institucional del gobernador y la concesión de la Orden de Ipiranga al presidente argentino, seguida de su presencia en el evento político, justifican la investigación sobre una posible integración entre la agenda oficial y la del partido.

En el documento, los abogados alegan que Milei fue más allá de una declaración política al pronunciar un discurso en defensa de Flávio Bolsonaro. Según la petición, el presidente argentino afirmó que solo el senador podía "detener a Lula", lo que, a juicio de la federación, constituye una solicitud explícita de votos a favor del precandidato y una solicitud implícita de no votar por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El documento también menciona los ataques dirigidos por Milei contra el ministro Alexandre de Moraes, a quien llamó "basura calva", y recuerda que el presidente del Tribunal Supremo Federal (TSF), Edson Fachin, clasificó las declaraciones como incompatibles con las relaciones entre estados soberanos.

El presidente de Argentina, Javier Milei, durante el lanzamiento de la candidatura de derechista brasileño, Flavio Bolsonaro. Foto: AFP fotos

La organización Fe Brasil argumenta que el episodio debe analizarse desde la perspectiva de la soberanía nacional y la normalidad de las elecciones, y no simplemente como una manifestación de la libertad de expresión de un jefe de Estado extranjero. En opinión de la federación, las acciones de Milei representan una forma de injerencia institucional en el proceso electoral brasileño, ya que ocurrieron durante una visita al país con compromisos oficiales y en apoyo de una candidatura específica.

La petición dedica una parte importante de su argumentación a la necesidad de esclarecer quién financió la visita de Milei a Brasil. Los abogados afirman que no existe información pública sobre quién pagó los pasajes aéreos, el alojamiento, el transporte, la seguridad, la logística y otros gastos relacionados con la participación de la presidenta argentina en la convención del PL.

Fuentes de la Casa Rosada consultadas por el diario La Nación informaron que el viaje de Milei a San Pablo fue costeado íntegramente por el gobierno argentino. “Fue un viaje oficial a San Pablo. El mismo que hizo Lula a la Argentina cuando fue a ver a Cristina”, compararon esas fuentes. La comparación, sin embargo, no es exacta: aquella actividad de Lula en julio de 2025 se dio al margen de una visita a Buenos Aires para participar de una cumbre del Mercosur, y no como el objetivo central del viaje, consignó el rotativo.

Presidente de Brasil, Luiz Inacio "Lula" da Silva, durante la presentación de la nueva línea de crédito el 22 de julio del 2026.



EVARISTO SA/AFP fotos

El objetivo de la federación es verificar si se utilizaron recursos del gobierno argentino, del PL, del gobierno del estado de San Pablo o de fuentes privadas, y si estos gastos cumplieron con la legislación electoral y partidista brasileña.

Además, la federación solicita que se investiguen cinco puntos principales: la naturaleza jurídica de la visita de Milei a Brasil; el origen de los recursos utilizados para financiarla; el posible uso de fondos públicos argentinos para una agenda político-partidista; el posible uso de la infraestructura del gobierno del estado de São Paulo para favorecer el evento del PL; y cualquier coordinación entre las autoridades brasileñas, el gobierno argentino y el partido en la organización de la agenda.

Los abogados argumentan además que la experiencia internacional demuestra que las democracias han llegado a considerar la injerencia extranjera en las elecciones como un riesgo permanente para la soberanía popular. Partiendo de esta premisa, afirman que la presencia de un jefe de Estado extranjero en una convención de partido, con un discurso que apoya explícitamente a un precandidato y ataca a miembros del Tribunal Supremo Federal, tiene "suficiente peso institucional" para justificar la apertura de un procedimiento por parte de la Fiscalía Electoral.

Finalmente, la federación solicita que la Procuraduría General Electoral inicie los trámites necesarios para recopilar documentos, solicitar información a los implicados y esclarecer si se utilizaron estructuras públicas o partidistas para favorecer la participación de Milei en la convención del PL y cualquier posible influencia en el proceso electoral brasileño.

Con información de Mariana Muniz / OGlobo y La Nación (GDA)