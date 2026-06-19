Entregaron a sus familiares el cuerpo de turista uruguaya fallecida en glaciar Vinciguerra de Ushuaia

Abril Marino, de 25 años, y el guía de montaña argentino Emiliano Feidas, de 40 años, fallecieron durante una excursión al glaciar Vinciguerra, en Ushuaia, el pasado 1 de junio.

Más de dos semanas después de ocurrido el trágico episodio, el cuerpo de Abril fue entregado a sus familiares el jueves, informó FM Gente y confirmaron a El País desde la Comisión de Auxilio de Tierra del Fuego (Argentina).

¿Quiénes eran Abril Melina Marino Pereira y Emiliano Feidas?

Abril Melina Marino Pereira, una joven uruguaya de 25 años, era oriunda de Maldonado. Según confirmó El País con allegados, Marino trabajaba como moza en uno de los restaurantes dentro del hotel-casino Enjoy de Punta del Este. "Era muy querida", detallaron.

Florencia Acosta y María Eugenia Ferreira, dos amigas de la joven, dijeron en rueda de prensa que "era muy aventurera" y que "se enamoraba de los lugares y de las personas". Ferreira dijo que Abril se propuso el viaje "sin programarlo": "Se mandó [al viaje] tal como era ella", explicó.

"Seguimos todo su recorrido estos 12 días. Ella había ido a ese lugar y después se volvió, pero quedó muy enamorada y volvió a ir hasta que pasó lo que pasó", añadió la joven, en referencia al trágico episodio.

Glaciar Vinciguerra Foto: Google Maps

Feidas, en tanto, era originario de Ushuaia y un montañista experimentado. En sus redes sociales compartía las experiencias de trekking y montañismo con el grupo 54 Trek & Expeditions.

Su última publicación en Instagram fue horas antes de su desaparición. "Lo que nosotros llamamos el patio de casa, pareciera estar preparándose para que salgamos a jugar. Algunas cosas suceden de manera sutil aunque no podamos percibirlas completamente", escribió junto a imágenes satelitales de la zona.