El mensaje de una mujer con parálisis cerebral que conmovió al papa: "Su vida es un milagro de dios"

Marta Griselda Torres, una mujer argentina con parálisis cerebral que vive en el hogar Cottolengo Don Orione, tuvo la oportunidad de contarle su historia al papa León XIV durante su visita en Argentina.

"Nací con una discapacidad que me impide caminar y ver, mejor dicho, una parálisis cerebral. Mi mamá me abandonó un día antes de mi cumpleaños. Se fue de mi casa y no volvió más", relató la mujer, que explicó que había sido criada por su padre y sus hermanos.

"El cottolengo para mí fue un faro de luz que iluminó mi vida. No sólo un lugar para vivir, sino un lugar donde fui recibida, alojada y querida. Me ayudaron a no sentirme rechazada", agregó.

El Papa León XIV estrecha la mano del presidente de Argentina, Javier Milei, durante un encuentro en la Casa Rosada, palacio presidencial de Buenos Aires, el 8 de noviembre de 2026. Foto: TIZIANA FABI/AFP

Torres explicó que durante su paso por el hogar "conoció profundamente a Dios" y que decidió escribir un libro para que su historia sea "conocida y escuchada". "Porque quiero hacer el bien, quiero que pueda servir a otras personas que viven en la misma situación o parecida, que sepan que no están solas", explicó.

La mujer le regalo el libro al papa León XIV, que lo recibió muy agradecido y afirmó que su vida era un "milagro de dios". Por su parte, el sumo pontífice le hizo entrega a Torres de un rosario.

Discurso del papa León XIV en el Cottolengo de Don Orione en Claypole

El papa León XIV afirmó este lunes que "el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales", al visitar el centro Cottolengo de Don Orione en Claypole, un lugar afectado por la desfinanciación del gobierno de Javier Milei a este sector social en los últimos años.

"Quisiera hoy afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición, porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que es realmente importante en la vida", expresó.

"Pongamos los dones recibidos al servicio de los más pequeños y necesitados, cada uno en la medida de sus posibilidades, para que la ciudad de la caridad se consolide, se extienda y logre derribar las fronteras del egoísmo", dijo.

Con información de La Nación/GDA