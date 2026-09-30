"Decímelo en la cara": tenso cruce en el Congreso argentino por proyecto de venta de tierras a extranjeros

El plenario de comisiones en la Cámara de Diputados de Argentina para debatir un proyecto llamado "Defensa de la Soberanía de Malvinas" comenzó en un clima de marcada tensión, luego de que el fallo de la Corte Suprema del país vecino dado a conocer el pasado martes restableciera la vigencia de un artículo que elimina los límites a la venta de tierras a extranjeros.

La tensión terminó de quedar expuesta esta tarde, cuando diputados de la oposición y el oficialismo se cruzaron a los gritos y con insultos en pleno debate. El hecho se desató cuando el diputado y dirigente social Juan Grabois intervino para defender a Myriam Bregman.

Grabois es fiel representación del kirchnerismo: maleducado, patotero y antidemocrático. Estamos defendiendo la soberania nacional de nuestro territorio y pretenden que esto sea una cancha. pic.twitter.com/Fi8Jlu6Z8D — Andrea Vera (@AndreaFVera_) September 30, 2026

En un encendido discurso, la diputada del Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT) intentaba exponer sus diferencias con el proyecto oficialista, mientras era increpada por el santacruceño oficialista Jairo Guzmán que cuestionaba su posición.

En ese momento, Juan Grabois se levantó, caminó hasta donde estaba Guzmán y lo encaró. El episodio, rápidamente replicado en redes sociales, incluyó forcejeos e insultos.

Pero el conflicto escaló cuando, desde la otra punta de la sala, se levantó a los gritos el tucumano Gerardo Huesen, quien acusó de “cagón” al legislador de Unión por la Patria. Huesem era dirigente de Fuerza Republicana y ladero de Ricardo Bussi, el hijo del dictador que fue gobernador de la provincia de Tucumán.

Estamos en reunión informativa tratando el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, pero como siempre, al kirchnerismo le cuesta debatir con argumentos y recurren al patoterismo.



Acá lo tienen al diputado Grabois representando a su bloque con el repertorio… pic.twitter.com/QO0co77DoA — Bárbara Andreussi (@b_andreussi) September 30, 2026

Grabois y Huesen quedaron cara a cara ante la mirada del resto de los diputados, entre ellos Eduardo Valdés, quienes tuvieron que intervenir para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores.

A Grabois le agarró un brote psicótico en diputados y me atacó en vivo a los gritos e insultos. Hasta los de su propio espacio intentaron frenarlo.



Papelón de los violentos de siempre. pic.twitter.com/03SVJ035J3 — Jairo Guzmán (@Jairo_Henoch) September 30, 2026

Inmediatamente después del escándalo Grabois arremetió a través de un posteo en X contra el oficialismo.

“Estos hijos de puta infames admiradores de Thatcher entregan la patria, te quieren vender que defienden la soberanía y prepotean a cualquiera que se oponga a la mierda que están haciendo. Lo intolerable no hay que tolerarlo”, sentenció el dirigente social.

Estos hijos de puta infames admiradores de Thatcher entregan la patria, te quieren vender que defienden la soberanía y prepotean a cualquiera que se oponga a la mierda que están haciendo. Lo intolerable no hay que tolerarlo. — Juan Grabois (@JuanGrabois) September 30, 2026

Grabois llamó "enfermito lobotomizado" a Milei

El presidente de argentina Javier Milei también recurrió a las redes sociales para referirse a lo ocurrido durante el debate en comisión.

Esto es lo que enfrentamos a diario al tiempo que tiran piedras de tinta los imbéciles de las formas... https://t.co/PVGHbmVIO6 — Javier Milei (@JMilei) September 30, 2026

“Esto es lo que enfrentamos a diario al tiempo que tiran piedras de tinta los imbéciles de las formas…”, apuntó el mandatario al compartir el video del episodio publicado por la diputada libertaria Andrea Vera, quien tildó a Grabois de “maleducado, patotero y antidemocrático”.

Minutos después llegó una nueva réplica del dirigente social destinada directamente al mandatario.

“Vos sos el jefe de una banda de chorros, garcas y entregadores que además son cagones que prepotean con el caballo del comisario, el juez en el bolsillo y papi Trump de guardaespaldas. Cuando te toque ir al banquillo de los traidores espero que no alegues insania, enfermito lobotomizado”, arremetió.

Vos sos el jefe de una banda de chorros, garcas y entregadores que además son cagones que prepotean con el caballo del comisario, el juez en el bolsillo y papi Trump de guardaespaldas. Cuando te toque ir al banquillo de los traidores espero que no alegues insania, enfermito… — Juan Grabois (@JuanGrabois) September 30, 2026

La Nación/GDA