Caso Agostina Vega: dueña del auto en el que fue trasladado el cuerpo de la menor fue detenida

Este lunes por la tarde, el fiscal Raúl Garzón, que lleva adelante la causa por el femicidio de Agostina Vega, ordenó la detención de Soledad Andreani, la mujer que le prestó a Claudio Barrelier el auto con el que se deshizo del cuerpo de la adolescente de 14 años.

La mujer, que había sido pareja del acusado, dijo que le prestó el Ford Ka "durante sólo una hora" el lunes 26 de mayo y aseguró que desconocía lo que había ocurrido. Sin embargo, las pericias posteriores determinaron que podría estar implicada debido a que el vehículo fue lavado tres veces luego de que Barrelier lo utilizara.

Andreani, que vive en el barrio Yofre, trabajaba como "productora" —según ella misma expresa en sus redes— en un bar de la zona, conocido como "Wachitas". Ahora está imputada por el delito de encubrimiento agravado.

Agostina Vega Foto: Redes sociales.

Ambos son hinchas del mismo cuadro de fútbol, Instituto, y mantuvieron una relación intermitente durante varios meses, tal como ella misma relató en una entrevista días atrás. Andreani sostuvo que Barrelier le había pedido el auto en reiteradas oportunidades y que finalmente accedió a prestárselo. Según explicó, el hombre le dijo que necesitaba llevar ropa a un familiar que había sufrido un accidente.

La mujer aseguró que jamás sospechó que pudiera estar involucrado en un crimen y que se sentía manipulada por su expareja. Barrelier utilizó el vehículo para movilizar el cuerpo de Agostina desde su vivienda de barrio Cofico hasta el descampado de Ampliación Ferreyra en donde finalmente fueron hallados una semana después.

Ahora, Andreani es la tercera detenida en la causa, junto con Barrelier y Osvaldo Fachetta, quien vivía en el domicilio del principal acusado. Hasta su arresto, tal y cómo expresó en declaraciones televisivas, la mujer había sostenido públicamente que fue utilizada por su expareja y que desconocía por completo el destino que tendría el vehículo.

Claudio Barrelier, único detenido por caso Agostina Vega. Foto: La Nación/GDA.

Sin embargo, tanto la querella que representa al padre de Agostina como la de sus abuelos habían solicitado que la mujer fuera imputada por encubrimiento. El abogado Carlos Nayi sostuvo que Andreani habría aportado "logística" para el traslado de los restos y puso el foco en el lavado posterior del vehículo, que luego fue secuestrado.

En la misma línea, Fernanda Alaniz —representante legal de Gabriel Vega, padre de la adolescente— señaló que la mujer tuvo una supuesta "actitud activa" durante el encuentro que mantuvieron el hombre y Barrelier frente a su vivienda. Según describió, Andreani intervenía constantemente y "reconducía la conversación" cada vez que el acusado "se iba" del tema o perdía el hilo de lo que estaba relatando.

Agostina Vega, adolescente asesinada en Córdoba. Foto: La Nación/GDA.

En paralelo, el fiscal Garzón ordenó una serie de procedimientos vinculados al entorno de la detenida. Entre ellos, allanamientos en el lugar a donde el hijo de Andreani llevó el Ford Ka para ser lavado y también en el establecimiento en donde la mujer trabajaba como productora. El local, ubicado en Nueva Córdoba, fue clausurado por la Municipalidad por irregularidades.

La Nación/GDA