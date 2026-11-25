Un camión que llevaba su caja levantada chocó en las últimas horas contra un puente en Buenos Aires, Argentina, y provocó daños en la estructura. El incidente, que ocurrió durante la noche del martes, quedó filmado por un conductor que circulaba por la zona.

De acuerdo a lo que informaron los medios locales el vehículo habría tenido un problema en el sistema hidráulico de su volqueta. El camionero había hecho algunas reparaciones a su vehículo en una estación de servicio; cuando retomó la marcha la bomba hidráulica habría quedado activada, lo que hizo que la caja se elevara mientras circulaba.

La altura de la caja impidió que el camión pasara por el puente y el vehículo terminó chocando contra las vigas metálicas de la estructura. En el video difundido en redes sociales se puede ver el momento en el que golpea de lleno contra el techo del puente.

De no creer. Un camionero circulaba a toda velocidad con la batea levantada y se llevó puesto el techo del histórico puente de Ruta 33 en Pigüe. Todo cortado. Vialidad evalúa los daños. pic.twitter.com/1Fqa4xitzR — Germán Sasso (@SassoGerman) November 25, 2026

Según informó el medio argentino TodoNoticias la circulación por la ruta 33, donde ocurrió el accidente, quedó interrumpida en ambos sentidos durante algunas horas y la Policía argentina organizó desvíos por algunos caminos alternativos de la zona.

Por otra parte, las autoridades argentinas determinaron la intervención de Vialidad Nacional para inspeccionar el estado de la estructura. El conductor del camión accidentado, oriundo de Bahía Blanca, no sufrió heridas a raíz del impacto.

Javier Porta, coordinador de Defensa Civil de la localidad de Pigüé, explicó en diálogo con Bahía Hoy que el conductor se había olvidado de "desconectar la toma de fuerza del camión" y que luego del accidente le admitió que "no se había dado cuenta" de hacerlo. Al momento del siniestro el hombre había terminado su jornada en una empresa constructora y estaba yendo a su casa "a descansar".