Avioneta se estrelló en un campo de Gualeguaychú: piloto fue trasladado al hospital con estado reservado

Una avioneta de aplicación de fertilizantes se estrelló contra un campo en la zona rural de Gualeguaychú, en la provincia argentina de Entre Ríos. Tras el accidente el piloto fue rápidamente trasladado a un hospital local y aún no trascendieron las causas del hecho.

En redes sociales se viralizó el video en donde puede verse a la aeronave planear durante los segundos previos al impacto.

Según consignó el medio La Gaceta Online, el siniestro ocurrió en un establecimiento al que se accede por un camino vecinal. La aeronave que protagonizó el accidente estaba destinada a la aplicación de fertilizantes.

Siniestro aéreo. Una avioneta fumigadora cayó esta tarde a un campo en un establecimiento rural de la zona de Perdices, en el departamento Gualeguaychú, Entre Ríos. Como consecuencia del impacto, el piloto debió ser asistido y trasladado a un hospital. El accidente ocurrió en… pic.twitter.com/wavlBT3IfY — Mario Galoppo (@mariogaloppo) September 10, 2026

Minutos después del evento, Bomberos Voluntarios del departamento de Ceibas —localizado a casi 70 kilómetros de Gualeguaychú—, respondieron a la alerta y se presentaron en el lugar del accidente. También intervino personal policial para investigar las circunstancias que llevaron a la caída de la aeronave.

El piloto fue trasladado al hospital Centenario de Gualeguaychú para recibir atención médica. Hasta el momento, no se proporcionaron detalles oficiales sobre su estado de salud ni sobre las causas del accidente, señaló el diario local.

Revelan registro de la caja negra del avión de Amazon que chocó en Miami

El pasado domingo un avión Boeing 767 de Amazon Air se salió de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami y chocó contra dos vehículos, causando cinco muertes. Durante la jornada del miércoles la Junta Nacional de Seguridad del Transporte publicó el registro de la caja negra de la aeronave.

Según consignó CNN, uno de los pilotos expresó preocupación por la velocidad a la que iba la aeronave unos dos minutos antes de aterrizar. En concreto, afirmó que el avión iba "demasiado rápido" e "hizo comentarios adicionales sobre la velocidad excesiva del avión durante el resto de la grabación", pero no recibió una "respuesta coherente" sobre esa afirmaciones.

Un avión de carga de Amazon después de estrellarse en el Aeropuerto Internacional de Miami. Foto: Joe Raedle/AFP fotos

Luego de tocar la pista uno de los pilotos solicitó realizar una "maniobra de aproximación frustrada" (también llamada go-around, en inglés), un proceso que implica abortar el aterrizaje y que el avión de una vuelta para intentarlo de nuevo. Sin embargo, la aeronave estaba a solo cinco segundos de salirse del extremo de la pista.

La información consignada por CNN también señala que se escucharon varias advertencias automatizadas en la cabina, que son parte del Sistema de Advertencia de Proximidad al Suelo, y sugerían que el avión iba con demasiada rapidez.

Con información de La Nación/GDA