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El País Mundo Argentina

Argentina: mujer manejó seis kilómetros a contramano, provocó un choque y forzó operativo policial

El episodio ocurrió en la ruta Panamericana, una de las arterias del tránsito bonaerense. La hipótesis apunta a que la conductora de desorientó.

El País
El País
16/03/2026, 17:38
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Mujer manejó a contramano por ruta Panamericana en Buenos Aires.
Mujer manejó a contramano por ruta Panamericana en Buenos Aires.
Foto: Captura.

Una conductora a bordo de un Toyotta Corolla condujo seis kilómetros a contramano por la Ruta Panamericana, una de las principales autopistas de la ciudad de Buenos Aires (Argentina). La maniobra generó un accidente de tránsito y un fuerte operativo policial para detener a la mujer.

La acción, que fue registrada por las cámaras de seguridad del lugar, muestran cómo la mujer transita en sentido contrario el resto de los vehículos, ignorando carteles de señalización hasta finalmente ser interceptada.

Sobre el kilómetro 70 de la autopista, las fuerzas de seguridad bonaerenses intentaron establecer un bloqueo para detener el avance del vehículo. Esa acción generó que una camioneta Toyota Hilux impactara contra uno de los patrulleros que formaba parte del cerco policial.

De esta colisión resultaron heridos dos policías y el conductor de la Hilux, que fueron trasladados a un hospital cercano, aunque sin heridas de gravedad.

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Algunos metros mas adelante, los policías interceptaron y detuvieron a la conductora del Corolla, a la que se le realizó un test de alcoholemia el cual dio resultado negativo.

La principal hipótesis del caso es que la mujer se desorientó cuando entró a la autopista.

La Nación/GDA

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