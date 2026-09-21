Argentina: asesinó a un hombre de un corte en el cuello frente a varias personas y sigue prófugo

Una pelea callejera entre dos hombres, que ocurrió en las últimas horas en el barrio porteño de Constitución, en Argentina, tuvo un desenlace fatal cuando uno de ellos apuñaló al otro en el cuello y lo mató.

El atacante, que ya fue identificado por los investigadores, huyó de manera inmediata del lugar y aún continua prófugo.

De acuerdo al registro fílmico de una estación de servicio ubicada en las inmediaciones del cruce de las calles Combate de los Pozos y Eduardo Jenner, justo enfrente del sitio donde ocurrió la pelea, el violento hecho tuvo lugar este viernes.

Dos hombres se peleaban en medio de una calle cuando uno de ellos le asestó al otro una puñalada con un elemento cortante. Cuando el agresor huyó, algunas de las personas que estaban en la estación de servicio se acercaron para asistir a la víctima que quedó tendida en plena calle, pero ya no se movía.

Al lugar fue derivado personal de la Comisaría Vecinal 3 B y del SAME. Los médicos confirmaron el fallecimiento de la víctima durante su traslado al Hospital Argerich, indicaron las fuentes consultadas.

Interviene la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N.º 9, que dispuso la intervención de la División Homicidios de la fuerza de seguridad para intentar dar con el homicida. Con la ayuda de las cámaras, la Policía de la Ciudad identificó al agresor y está en su búsqueda.

La Nación/GDA