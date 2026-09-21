"Puro reflejo militar": el relato del acusado por el asesinato de Aramburú, exrugbista argentino

El autor de los disparos mortales contra el exjugador de rugby argentino Federico Martín Aramburú explicó este lunes ante un tribunal de París que le disparó por "puro reflejo militar" frente a una "paliza total".

Loïl Le Priol, exmilitar y activista de derecha de 32 años, se enfrenta a la cadena perpetua en este juicio por matar el 19 de marzo de 2022 a Aramburú tras una discusión en la terraza de un bar de París.

La declaración de Loïc Le Priol ante el tribunal francés

Ante los magistrados y el jurado popular, Le Priol afirmó que fue objeto de "provocaciones" del amigo de la víctima, Shaun Hegarty, de una "agresión" de Aramburu y que finalmente disparó "hasta que todo" se detuvo.

Su compañero en el banquillo de los acusados, Romain Bouvier fue el primero en disparar en el céntrico bulevar Saint Germain, tras irse detrás de los rubgbistas que ya se habían marchado del bar, para continuar la pelea, según la acusación.

"Escuché disparos", explicó Le Priol. "Ya no es una bronca de bar, eso me impulsa", relató.

Filmación de las cámaras de seguridad muestran momentos previos al asesinato de rugbista argentino. Foto: La Nación/GDA.

El rol de Romain Bouvier y la reconstrucción de la pelea

El principal acusado aseguró que corrió para alcanzar a Bouvier y a los deportistas, con las "pulsaciones a 200" y "sangre en la boca", pero no para volver a pelear.

Cuando llegó a la altura de los rugbistas, según su relato, estos le "golpean por la izquierda" y recibe "un enorme golpe en la cara" y "en el segundo siguiente" otro en la parte posterior del cráneo. "Una paliza total", dijo.

Loik Le Priol, detenido por el crimen del exrugbier argentino Federico Martín Aramburú. Foto: Facebook de Loik Le Priol.

Por "puro reflejo militar, mientras me sujetan por detrás", "saco mi arma" y disparo "hasta que todo se detiene", explica Le Priol, sin perder en ningún momento su aplomo.

El acusado reconoció su inclinación por las armas y el alcohol, pero negó ser racista, pese a que se encontraron fotos en su celular que apuntan a lo contrario. El veredicto se espera el viernes.

AFP