"Apenas iban a atenderse, quedaban hechos bolsa": indignación en Argentina por clínica médica falsa

La localidad de González Catan, ubicada en las afueras de la Ciudad de Buenos Aires, se vio sacudida luego de que saliera a la luz el caso de una clínica médica trucha que operaba en la zona. Según investiga por estas horas la Justicia argentina, la empresa formaría parte de una organización dedicada a falsificar documentación médica y ejercer ilegalmente la medicina. La empresa, Argentina Salud, cuenta con varias sedes en el país.

La situación causó indignación entre los vecinos de la zona, que organizaron protestas en la puerta de la clínica, ahora clausurada. A pocos metros de la clínica, Lorena Benítez, comerciante de una panadería de la zona, aseguró a La Nación que desde hacía tiempo circulaban comentarios negativos sobre el lugar.

Cartel de la clínica trucha "Argentina Salud", en González Catán Foto: Pilar Camacho/La Nación (GDA).

"Algo se rumoreaba, cosas se decían", contó al medio argentino mientras observaba el movimiento sobre la avenida. "Nunca pensé algo así, pero sí se escuchaba que había problemas. Había familiares que venían a reclamar y mucha gente comentaba cosas". La mujer explicó que durante años vio movimientos constantes alrededor de la clínica y situaciones que llamaban la atención de los comerciantes de la cuadra. "Uno escucha porque estamos todo el día acá. Siempre había algún comentario", agregó.

"Apenas iban a atenderse, quedaban hechos bolsa"

Otro vendedor que trabaja sobre la avenida relató que muchas personas comentaban situaciones extrañas relacionadas con la atención dentro de la clínica. “Se hablaba mucho de este lugar. Había gente que decía que ibas por una cosa y salías con otra”, sostuvo.

A pocos locales de distancia, Marta Ferreyra, dueña de otra panadería cercana, recordó que incluso dentro de su propia familia le habían recomendado evitar atenderse allí: “Mi hermana me había dicho que no me atendiera acá porque no se escuchaba nada bueno. Siempre hubo comentarios raros sobre cómo trabajaban”, dijo.

Cartel de la clínica Argentina Salud en González Catán. Foto: Pilar Camacho/El País.

Frente al edificio clausurado, Daniel, vecino histórico de la zona, observaba el movimiento inusual. Dijo que conocía personas que habían ido a atenderse allí. “Vinieron amigos, vinieron conocidos del barrio, pero terminaron peor de lo que estaban”, comentó. Y sumó: “No me sorprendió que pasara lo que pasó. Lo que no sé es qué hacían los médicos. Todo monetario. Entraban personas mal y salían peor. Apenas iban a atenderse, quedaban hechos bolsa”.

Denuncias de pacientes: de "mi nena está súper grave" a "mi padre murió a los 15 minutos"

Las críticas hacia la institución también aparecían reflejadas en internet. La Nación revisó distintos comentarios publicados por usuarios sobre la clínica y encontró múltiples cuestionamientos vinculados a la atención médica y al funcionamiento del lugar. Uno de los mensajes, publicado hace cinco meses por una usuaria identificada como Daniela Novaro, advertía: "¡No vayan! Medican mal. Mi nena está super grave por ellos. Estoy llevando el caso con abogados para cerrar el lugar. Hay más de cinco personas sumadas a esto".

Clínica falsa ubicada en González Catán. Foto: Pilar Camacho/El País.

Una de las personas que se manifestó este jueves frente a una de las sedes dijo en declaraciones televisivas que su padre murió en el establecimiento luego de que le inyectaran una medicación y le dijeran que volviera a su hogar. "Murió a los 15 o 20 minutos", lamentó.

Por Camila Súnico Ainchil de La Nación/GDA