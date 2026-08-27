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El País Mundo

Alianza en seguridad y combate al narco: los temas de la visita del Jefe del Comando Sur de EE.UU. a Colombia

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, llegó a Bogotá para reunirse con la nueva cúpula militar. “Una alianza más fuerte para una región más segura", expresó el organismo militar en X.

El País
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27/08/2026, 03:10
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Abelardo de la Espriella con el 'Libro de la Verdad' un compendio de denuncias de presunta corrupción durante el mandato de Petro.
Foto: EFE

El comandante del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), Francis Donovan, llegó ayer miércoles a Bogotá para reunirse con la nueva cúpula militar de Colombia para hablar sobre los esfuerzos conjuntos para combatir el narcotráfico.

“Una alianza más fuerte para una región más segura. El comandante general Francis L. Donovan arriba a Colombia para reunirse con los nuevos líderes militares del país para discutir los esfuerzos conjuntos para combatir el narcoterrorismo y fortalecer la alianza de seguridad entre Estados Unidos y Colombia”, expresó el Comando Sur en X.

Justamente el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, lideró ayer miércoles la transmisión de mando de la nueva cúpula militar. La nueva cúpula está encabezada por el mayor general Erick Rodríguez Aparicio, como comandante general de las Fuerzas Militares, mientras que el mayor general Carlos Carrasquilla Gómez ocupa la jefatura del Estado Mayor Conjunto.

Desde la reciente victoria de De la Espriella en la segunda vuelta de las presidenciales colombianas, las relaciones entre Colombia y Estados Unidos han retomado su tradición y se han vuelto más estrechas, lejos de la tensa etapa con el anterior presidente Gustavo Petro.

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El general estadounidense Francis Donovan, jefe del Comando Sur (SOUTHCOM), habla con soldados tras su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.
El general estadounidense Francis Donovan, jefe del Comando Sur, en el Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía.
Foto: AFP

Después del triunfo en Colombia de De la Espriella, Washington expresó al país andino apoyo político, cooperación en seguridad y ayuda tras el terremoto del pasado 10 de agosto, al volver a consolidar una alianza cercana y afín entre ambos gobiernos.

Antes de asumir el cargo el pasado 7 de agosto, De la Espriella anunció que Medellín albergará la sede colombiana del Escudo de las Américas, la iniciativa de cooperación en seguridad impulsada por Estados Unidos para combatir a nivel continental el narcotráfico y el crimen organizado.

Esta iniciativa, también conocida como Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C), es promovida por el presidente estadounidense, Donald Trump, junto con varios Gobiernos latinoamericanos para reforzar la cooperación regional en la lucha contra el tráfico de narcóticos y el crimen organizado transnacional.

En ese sentido, el Comando Sur destacó ayer que “Colombia, el miembro más nuevo” de la A3C, “es un socio de larga data en la lucha contra los carteles y un líder fundamental en materia de seguridad regional”.

Esta es la primera visita de un funcionario de alto nivel estadounidense a Colombia tras la asunción De la Espriella. EFE

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