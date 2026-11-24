Dos hombres fueron arrestados el pasado lunes por la Policía británica bajo sospecha de robo y allanamiento de morada en la residencia de campo de los príncipes de Gales, William y Kate, que no se encontraban en esta propiedad ubicada en el condado de Norfolk (este de Inglaterra).

Las autoridades regionales de Norfolk confirmaron los dos arrestos por un presunto robo y allanamiento en una propiedad de la casa real de Sandringham, si bien evitó confirmar que se tratase de Anmer Hall, el hogar de campo de los príncipes de Gales, como adelantó el tabloide 'The Sun' esta mañana.

Según confirmó la Policía, el incidente ocurrió anoche y se recibió una alerta antes de las 18:00 GMT, tras recibir un aviso de una actividad sospechosa detectada en la zona. También confirmó que, en el momento del presunto allanamiento, la propiedad se encontraba desocupada.

Los sospechosos, que no han sido identificados por el momento, permanecen bajo custodia policial tras el arresto en las inmediaciones de la residencia real.

Residencia de Anmer Hall. Foto: Richard Humphrey/Wikipedia Commons.

Operativo con drones y helicóptero en Anmer Hall

Los agentes acudieron al lugar y se desplegaron recursos especializados, como perros policía, drones y un helicóptero del servicio aéreo, para ayudar en las labores de búsqueda.

La mansión de Anmer Hall, una casa de campo con 10 habitaciones, fue un regalo de la difunta reina Isabel II a William y Kate tras su boda y se encuentra a poca distancia en coche del palacio de Sandringham, una de las residencias privadas del rey Carlos III, donde tradicionalmente pasa la familia real británica las fechas navideñas.

El Palacio de Kensington (oficina de los príncipes de Gales) ha declinado hacer comentarios sobre asuntos de seguridad, según recogen medios británicos.

Según informaciones publicadas por la prensa británica, William y Kate y sus tres hijos estaban en Forest Lodge, su residencia principal en Windsor, en el sureste de Inglaterra, a unos 40 kilómetros de Londres.

El príncipe Guillermo, el príncipe Jorge, príncipe Luis, Catalina, y la princesa Carlota en el Palacio de Buckingham. Foto: AFP

Allanamientos en residencias reales

No es la primera vez que una propiedad de la familia real británica es objeto de un allanamiento.

En octubre de 2024, varios individuos entraron sin autorización en la residencia real de Windsor, accedieron a un edificio agrícola y robaron una camioneta y un vehículo todoterreno.

La casa de Windsor también fue escenario de otro allanamiento el día de Navidad de 2021, cuando un joven con problemas de salud mental fue detenido, llevando una ballesta, cerca de los apartamentos de la reina Isabel II.

El hombre, condenado a nueve años de prisión, había afirmado que tenía intención de matar a la soberana, que se encontraba entonces en el castillo.

La irrupción de Michael Fagan en el dormitorio de Isabel II

En 1982, en el Palacio de Buckingham, otro hombre, Michael Fagan, también consiguió llegar hasta el dormitorio de la reina, que se encontraba en la cama.

Fagan se sentó en la cama de la reina y conversó con ella durante unos diez minutos antes de que el personal de seguridad se lo llevara.

El hombre fue inicialmente acusado, pero posteriormente se retiraron los cargos.

Reina Isabel II. Foto: JANE BARLOW/AFP.

La agenda de William tras el incidente de seguridad

La noticia del allanamiento de Anmer Hall se conoció este martes, coincidiendo con una reunión del príncipe William con el primer ministro británico, Andy Burnham, en Downing Street.

Es la primera visita de un miembro de la familia real a la residencia del jefe de gobierno en 14 años, desde la realizada por la reina Isabel II en 2012.

En aquella ocasión, la monarca asistió a una reunión del Consejo de Ministros con motivo del año de su jubileo de diamante.

El primer ministro británico, Andy Burnham, saluda al príncipe Guillermo de Gran Bretaña, príncipe de Gales, en las escaleras del número 10 de Downing Street, en el centro de Londres, el 24 de noviembre de 2026. Foto: TOBY MELVILLE/AFP.

Con información de EFE y AFP