El príncipe Harry y Megan hacen su primera aparición pública juntos desde su regreso al Reino Unido

"Es genial estar de vuelta”, declaró Meghan, la esposa del príncipe Harry, durante una visita a Nottingham, la primera aparición pública de la pareja desde su regreso al Reino Unido en agosto tras pasar años en Estados Unidos marcados por un distanciamiento con la monarquía británica.

La pareja visitó esta ciudad del centro de Inglaterra para reunirse con tres organizaciones benéficas apoyadas por Harry, que ayudan a jóvenes y comunidades locales a través de la música, el cine y el deporte, además de iniciativas para combatir la pobreza alimentaria.

Conocidos oficialmente ahora como los duques de Sussex, la última vez que Harry y Meghan aparecieron juntos en un acto público en el Reino Unido fue en septiembre de 2022, durante el funeral de la reina Isabel II.

Meghan, de 45 años, vestida con un largo abrigo de invierno color burdeos y el pelo recogido en una coleta, besó en la mejilla a una mujer que le había entregado un regalo.

El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex, y su esposa Meghan, sonríen en una selfie durante una visita a Epic Partners. Foto: AFP

Harry, de 42, con traje oscuro y camisa blanca con el cuello desabrochado, se agachó para hablar con uno de los jóvenes y dijo a los presentes que era “muy agradable” verlos a todos.

El príncipe y la exactriz se mostraron muy sonrientes a su llegada a la ciudad inglesa, donde fueron recibidos por una multitud de ciudadanos con los que charlaron y se tomaron fotos. A lo largo de la jornada, visitarán varias organizaciones y proyectos benéficos, incluido un estudio de radio, y participaron en talleres de cocina y elaboración de brazaletes, según un folleto informativo.

Desde su regreso en agosto al Reino Unido con sus dos hijos, Archie y Lilibet, tras seis años en Estados Unidos, Harry y Meghan se han mantenido relativamente discretos, aunque el hijo menor de Carlos III ha participado en solitario en varios actos de organizaciones benéficas a las que apoya o patrocina.

Harry y Meghan abandonaron el Reino Unido en 2020, en un contexto de tensiones con la familia real, de la que ya no son miembros activos. A su regreso, el rey Carlos III subrayó que cualquier actividad que realicen ahora en territorio británico será de carácter personal y no en representación de la Corona.

Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan, duquesa de Sussex, visitan el Community Recording Studio en Nottingham. Foto: AFP

Navidad sin familia real

Tras una espectacular ruptura con la familia real, Harry ha tendido puentes con Carlos, pero sigue distanciado de su hermano mayor y heredero al trono, el príncipe William.

La prensa, citando a alguien cercano a Harry y Meghan, apuntó hace unos días que los duques de Sussex no estarán invitados a la tradicional reunión navideña de la familia real en la residencia del rey Carlos III en Sandringham, en el este de Inglaterra, y que pasarán las fiestas de fin de año en California.

A finales de septiembre, un portavoz del príncipe Enrique arremetió contra los paparazzi y su “intrusión inaceptable en la privacidad de los hijos de la pareja”, después de que dos hombres fueran vistos mirando hacia el interior del colegio al que asisten Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5.

A principios de septiembre, tuvieron que cambiar a los niños de colegio, pocos días después de empezar en curso, porque su equipo de protección personal no podía garantizar la seguridad en la ruta para llevarlos al centro escolar.

Desde entonces, asisten a otra escuela en la región de Cotswolds, donde residen, mientras sus padres retoman su actividad profesional.

Según The Telegraph, Meghan quiere dedicarse a su labor de madre y a sus negocios, pero también está “leyendo guiones” con vistas a relanzar su carrera en la interpretación. Según la prensa británica, Harry y Meghan han optado por vivir en los Cotswolds, una región del centro de Inglaterra.

El príncipe Enrique de Gran Bretaña, duque de Sussex, y su esposa Meghan, en el Community Recording Studio en Nottingham. Foto: AFP

El rey en Gales

La visita de Harry y Meghan a Nottingham coincidió el jueves con un viaje de su padre, el rey Carlos III, a Gales que intervino en el Parlamento de Cardiff. A la llegada de Carlos y la reina Camila al Parlamento galés se escucharon cánticos de manifestantes antimonárquicos como “No es mi rey” y “Abajo la Corona”.

Sequía

Por su parte, el Gobierno británico declaró ayer jueves la sequía grave en seis zonas del sur de Inglaterra, donde la falta prolongada de lluvias ha reducido las reservas de agua hasta niveles muy bajos, y ha ordenado a las compañías suministradoras reforzar la vigilancia de los embalses y los ríos.

La medida afecta a partes de los condados de Cornualles, Devon, Dorset, Somerset, East Sussex y West Sussex, después de que el sureste y el suroeste de Inglaterra registraran entre abril y septiembre el periodo más seco en más de un siglo.

El Ejecutivo aseguró en un comunicado que el suministro doméstico está garantizado, pero señaló que es necesario tomar medidas de precaución, como el control diario de los niveles de los embalses y los ríos, así como un refuerzo de las inspecciones a las empresas que extraen agua de fuentes naturales para comprobar que respetan los límites autorizados. AFP, EFE