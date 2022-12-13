Serie "Harry y Meghan" revela fotos inéditas del casamiento de los duques de Sussex

REALEZA

En el nuevo tráiler de los tres últimos capítulos de la serie documental que se estrenarán el próximo 15 de diciembre, se revelan fotos inéditas de la boda celebrada en mayo de 2018.

LA NACION/ GDA

Desde que Netflix lanzó los tres primeros capítulos de la serie documental de Harry y Meghan, los duques de Sussex ocupan los titulares de medios de todo el mundo. Ahora, en el nuevo tráiler de los tres últimos capítulos que se estrenarán el próximo 15 de diciembre, se revelan fotos inéditas de la boda celebrada en mayo de 2018.

La pareja cuenta que su primer baile como marido y mujer se llevó a cabo al ritmo del éxito de la década de 1960, Land of a Thousand Dances, una canción perfecta por sus animados ritmos de soul y rock’n’roll.

“Realmente quería que la música fuera divertida. Incluso nuestro primer baile”, cuenta la exactriz que lo mira a Harry para preguntarle el nombre de la canción: “¿Canción de los mil bailes? ¿Mil bailes? Siempre lo digo mal”, dice entre risas.



Foto: Netflix

Entre las fotos reveladas, se destaca la presencia de Elton John, íntimo amigo de Diana. También llama la atención que en las imágenes elegidas para mostrar no aparezcan miembros de la familia real, algo que se considera un desaire debido al papel preponderante del príncipe William como padrino de la boda.

Foto: Netflix

Respecto del motivo sobre el que decidieron hacer su propio documental, Meghan apunta: “No fue fácil decidirse. Porque la gente tiene una idea muy equivocada de nosotros. Queremos mostrar lo que pasó y quienes somos”. Luego, agrega: “Hubo gente que no conocemos que escribió libros sobre nosotros ¿no tiene sentido escuchar la historia de nuestras propias bocas?”.

Foto: captura de Netflix

Uno de los aspectos que más llama la atención de la producción audiovisual es el hecho de que los Sussex hayan grabado a diario un video contando sus días como miembros de la familia real, cuando todavía no habían tomado la decisión de abandonarla. Algo que hace pensar en que ellos ya tenían planeado, desde ese momento, hacer algo con ese material.

Junto con las 15 horas de contenido generado por ellos mismos, la serie pone en pantalla testimonios de amigos y familiares, además de historiadores que dan contexto los hechos sucedidos durante 2020, el año bisagra de la pareja.