El rey Carlos III se reencontró con el príncipe Enrique y su familia: hacía cuatro años que no se reunían

Este viernes los reyes británicos Carlos III y Camila recibieron al príncipe Enrique, su esposa, Meghan Markle, y ambos de sus hijos, Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, en la residencia real de Highgrove al suroeste de Inglaterra, informó la agencia británica PA.

Es la primera vez que el monarca ve a sus nietos desde una reunión privada en 2022, durante el Jubileo de Platino de la reina Isabel II. Tampoco veía a su hijo menor desde un breve encuentro en el palacio londinense de Clarence House en septiembre del año pasado.

Enrique llegó el lunes al Reino Unido para participar en varios actos relacionados con los Juegos Invictus que fundó en 2014 para militares heridos en combate, y había dudas de si su familia se reuniría con él en algún momento de la visita desde Estados Unidos, donde residen desde 2020.

El príncipe Enrique llegando a la Chatham House en el centro de Londres, el 7 de julio de 2026. JUSTIN TALLIS

Si bien en un principio planeaban viajar todos juntos, el duque de Sussex cambió sus planes a última hora tras conocer que las autoridades británicas no habían aprobado su petición de recibir escolta policial oficial.

La cita familiar supone un punto de inflexión tras un periodo de relaciones familiares tensas provocado por la decisión de Enrique y Meghan de distanciarse de la monarquía para construir su vida en California.

El reencuentro de los reyes con los cuatro era muy esperado, más cuando Carlos III está en tratamiento oncológico desde que en febrero de 2024 reveló que padecía un cáncer no especificado.

El príncipe Enrique y su esposa, Meghan Markle.

Por ahora se desconoce si los duques de Sussex y sus hijos se encontrarán también con el príncipe Guillermo, heredero al trono, y su familia, dado que, según los medios, la relación entre los dos hermanos sigue siendo tirante.

Con información de EFE