Elton John y el príncipe Enrique pierden el juicio por espionaje ilegal contra un diario británico

La Justicia británica falló ayer martes contra el príncipe Enrique y otros demandantes, entre ellos Elton John, en el juicio contra Associated Newspapers Limited (ANL), editora del Daily Mail y Mail on Sunday, al considerar no demostradas las acusaciones de que los periódicos obtuvieron información privada por medios ilícitos.

Además de Enrique y John, el resto de litigantes son el esposo del cantante, David Furnish; las actrices Liz Hurley y Sadie Frost; Doreen Lawrence, madre del joven Stephen Lawrence, asesinado en un ataque racista en Londres en 1993; y el exdiputado liberaldemócrata Simon Hughes.

Los siete acusaron a ANL de obtener información personal de forma ilícita entre 1993 y 2018 mediante interceptación de mensajes de buzón de voz, escucha de llamadas, acceso mediante engaño a registros confidenciales como datos médicos y la contratación de investigadores privados.

El juez Matthew Nicklin, del Tribunal Superior, aceptó en su fallo los argumentos presentados por el grupo editorial, que durante el juicio de once semanas, finalizado el 31 de marzo, negó el uso de métodos ilegales en sus prácticas periodísticas.

Elton John, músico británico. Foto: archivo El País

La empresa mantuvo que los artículos cuestionados se elaboraron a partir de fuentes legítimas de los periodistas, incluidos miembros del círculo cercano de los afectados.

En un comunicado emitido tras el dictamen, la compañía señaló que éste “supone una victoria rotunda para el Daily Mail y sus periodistas, así como para la libertad de prensa en general”.

En el caso del duque de Sussex, durante el juicio se examinaron 14 artículos publicados entre 2001 y 2013, con detalles sobre conversaciones con su hermano Guillermo acerca de su madre, la difunta princesa Diana, o planes con su entonces novia, Chelsy Davy, que, según dijo, “no pudieron proceder” de ninguno de sus amigos.

En su declaración ante la corte, reveló que la publicación durante años de datos privados sobre su vida le provocó una paranoia “más allá de lo imaginable”, aunque no pudo querellarse antes por las restricciones de la familia real.

El príncipe, que en 2020 se distanció de la Casa Real y vive en Estados Unidos, afirmó que la intrusión mediática “ha ido a peor” desde que inició acciones legales y que los medios han convertido la vida de su esposa, Meghan, en “un auténtico infierno”.

Por su parte, Elton John denunció que los tabloides obtuvieron datos del nacimiento de su hijo Zachary mediante gestación subrogada, mientras que Liz Hurley los acusó de acceder a su historial médico durante el embarazo de su hijo Damian y de publicar una prueba de ADN sobre la paternidad.

El abogado de los demandantes, David Sherborne, intentó demostrar un patrón de conducta ilegal en ANL basándose en recibos de pago y correspondencia a terceros, pero la estrategia sufrió un duro golpe cuando su principal testigo, el detective privado “arrepentido” Gavin Burrows, negó que fuera suya una declaración de 2021 en la que confesaba los métodos delictivos que había usado para los periódicos.

Reveses y avances

En su batalla contra las prácticas de la prensa del corazón, Enrique, duque de Sussex, su título oficial, obtuvo en diciembre de 2023 una sentencia favorable que condenó a la empresa editora del Daily Mirror. Posteriormente, en enero de 2025, alcanzó un acuerdo económico, cuyo importe no fue revelado, con el propietario de The Sun.

La decisión de ayer del Tribunal Superior coincide con la presencia de Enrique en Reino Unido para una visita de varios días, en el marco de los preparativos de los Invictus Games, previstos para 2027 en Birmingham, en el centro de Inglaterra.

Príncipe Enrique de Inglaterra. Foto: archivo El País

Esa competición deportiva internacional fue creada por el propio príncipe para militares veteranos heridos o enfermos.

En un principio, Enrique iba a estar acompañado en su visita por Meghan y por sus hijos, Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5, lo que habría supuesto el primer viaje para ellos al Reino Unido desde 2022.

Los medios británicos especulaban sobre un posible encuentro entre el rey Carlos III y sus nietos. Sin embargo, el fin de semana pasado se produjo un primer giro inesperado, cuando una fuente cercana al duque de Sussex informó que finalmente Meghan y los niños no viajarían a Londres para la primera parte de la visita.

Según explicó un portavoz de Enrique, las autoridades británicas decidieron no proporcionar protección policial a su familia, lo que lo obligó a adoptar “medidas alternativas”.

La situación acabó desembocando en confusión el lunes. Varios medios británicos, entre ellos la BBC y Sky News, citando a una fuente cercana a Enrique, informaron inicialmente que el príncipe se alojaría en el Palacio de Buckingham.

Menos de dos horas después, esos mismos medios publicaron un desmentido del Palacio de Buckingham, que explicó que Enrique no había aceptado con suficiente antelación la invitación para hospedarse en la residencia oficial del monarca británico. Un portavoz del príncipe calificó de “decepcionante” que la invitación “fuera retirada en el último momento”.

“El príncipe sabe lo que significa contar con una protección eficaz”, comentó a la AFP Simon Morgan, un exagente de policía encargado de proteger a la familia real. “A raíz de la muerte de su madre, sabe que esa protección puede fallar y cuáles pueden ser las consecuencias catastróficas de ello”, añadió. EFE, AFP

Buckingham Palace en Londres. Foto: Canva

La reacción del príncipe al fallo judicial

El príncipe Enrique, hijo menor del rey Carlos III y la difunta princesa Diana, tildó de “encubrimiento total y evidente” la decisión de la justicia británica de desestimar su demanda contra el tabloide

por recopilación ilegal de información. “Se trata de un encubrimiento total y evidente, aunque lamentablemente no del todo esperado. Sin embargo, las medidas extremas que ha tomado el tribunal para exonerar al (Daily) Mail son tan escandalosas como totalmente injustificadas”, comentó el duque de Sussex en un comunicado conjunto con la baronesa Doreen Lawrence, que también participaba en la demanda.