AfD busca alianzas tras su avasallante victoria y el canciller alemán siente el golpe: “No lo esperábamos”

El partido AfD empezó a tantear a otras formaciones ayer lunes para gobernar en una región poscomunista de Alemania, donde logró una histórica victoria electoral que envía una señal a otros países europeos que celebrarán comicios en los próximos meses.

El éxito de Alternativa por Alemania (AfD) en la región oriental de Sajonia-Anhalt se lee también en clave de derrota para los conservadores de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), que gobiernan a nivel nacional bajo el liderazgo del canciller Friedrich Merz, y que controlaban hasta ahora el Ejecutivo regional.

La formación AfD, de extrema derecha, recabó alrededor del 44% de los votos frente al 17% conseguido por la CDU, que gobernaba hasta la fecha en Sajonia-Anhalt, una región del este que formó parte de la extinta RDA.

Su carismático líder regional, Ulrich Siegmund, de 35 años, prometió endurecer la política migratoria, eliminar la escolarización obligatoria e impulsar un modelo de educación en el hogar. Entre otras medidas, sostiene que las escuelas deben dedicar menos tiempo a abordar los crímenes del nacionalsocialismo para enfocarse en cultivar una relación “orgullosa” y positiva con la cultura nacional.

Ahora, le faltan tres escaños para la mayoría absoluta y ya ha iniciado conversaciones para formar gobierno. Podría intentar pescar apoyos en la CDU o contar con el respaldo, al menos tácito, de la formación prorrusa de izquierda Alianza Sahra Wagenknecht (BSW). Los comicios han causado un verdadero terremoto en Alemania, un país en el que la extrema derecha no ha gobernado ninguna región desde 1945 y donde el sentimiento de culpa por los crímenes del nazismo está profundamente arraigado.

El triunfo de AfD se da precisamente en una región empobrecida del este, donde el partido supo aprovechar el sentimiento de nostalgia por los años de la Alemania Oriental comunista y el resentimiento por la persistente brecha de riqueza con el oeste, décadas después de la caída del Muro de Berlín en 1989.

Ulrich Siegmund, candidato del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania en las elecciones de Sajonia-Anhalt. Foto: AFP

A nivel internacional, el resultado en Sajonia-Anhalt también generó numerosas reacciones, con varios países europeos preparándose para celebrar elecciones próximamente, incluyendo Suecia el próximo septiembre y Francia, España e Italia en 2027. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, advirtió que la “amenaza ultra” se extiende por el mundo.

En Francia, donde la Agrupación Nacional (RN) lidera los sondeos de cara a las presidenciales de abril de 2027, dos aliados del presidente Emmanuel Macron abogaron por que las formaciones moderadas de centro, izquierda y derecha apoyen a un único candidato capaz de derrotar a Marine Le Pen.

Sin embargo, los dirigentes del partido de extrema derecha francés, que rompieron relaciones con la AfD a pesar de sus posturas similares contra la inmigración, se limitaron a decir que “tomaron nota”. En cambio, la aplastante victoria de AfD fue celebrada por simpatizantes del presidente Donald Trump en Estados Unidos.

El exembajador de Estados Unidos en Alemania durante el primer mandato de Trump, Richard Grenell, calificó los resultados de “una gran victoria y un nuevo día en Alemania”.

Ganador. Ulrich Siegmund ha sido colíder del grupo estatal del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) desde 2022. Foto: AFP fotos

También Elon Musk aplaudió el éxito de la formación alemana, con un rotundo “¡Bien hecho!”, en respuesta a una publicación de la codirigente nacional de AfD, Alice Weidel.

Para la AfD, el principal partido de la oposición a nivel federal, las implicaciones de este éxito también son nacionales. “Nunca un canciller fue tan impopular como Friedrich Merz”, declaró Weidel ante la prensa, donde expresó que el objetivo de su partido es lograr al menos el 40% de los votos en las legislativas de 2029.

GermEl canciller alemán y líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Alemania, Friedrich Merz, asiste a una conferencia de prensa. Foto: AFP

Canciller alemán: “No lo esperábamos”

El canciller alemán, Friedrich Merz, admitió ayer lunes que su Unión Cristianodemócrata (CDU) sufrió el domingo en Sajonia-Anhalt su peor derrota en décadas, y se comprometió a garantizar la Constitución y los valores fundamentales en Alemania.

En una rueda de prensa en Berlín con el candidato cristianodemócrata en Sajonia-Anhalt, Sven Schulze -que se hizo solo con el 17,2 % de los votos frente al 43,8 % de Alternativa por Alemania (AfD)- Merz reconoció que un resultado “así, en esta forma, no lo esperábamos”. Tras la debacle que ha llevado a la CDU a perder 20 puntos con respecto a 2021 “no es posible pasar simplemente al orden del día”, dijo el canciller, que se declaró personalmente “afectado”, tras reunirse con la cúpula del partido conservador.

“Es la peor derrota electoral que la CDU ha sufrido en años, en décadas”, resaltó, y recordó que en dos semanas se celebran también elecciones regionales en Berlín y en la región oriental de Mecklemburgo-Antepomerania. Con respecto a las razones de la victoria de la extrema derecha, el canciller reconoció que quizá su gobierno no ha sabido transmitir “emocionalmente” la necesidad de unas reformas estructurales que, junto con el estilo de liderazgo del propio Merz, han sido un tema “constante” en la campaña electoral.

“Tenemos que hacer más que justificar las reformas matemáticamente, económicamente. Tenemos que explicarlas mejor”, apuntó.