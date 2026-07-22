Aerolínea europea cancela todos sus vuelos y se encuentra en proceso de cierre definitivo

El fuerte incremento del petróleo en el contexto aeroportuario debido a la guerra en Medio Oriente, sumado al aumento de costes operativos ha generado el cierre de diversas aerolíneas pequeñas y medianas durante el primer semestre de este año.

Air Nostrum, empresa de matriz española, ha decidido disolver tanto la aerolínea como la empresa matriz según informa el medio suizo ch-aviation. Esto se da luego de que la aerolínea regional irlandesa Hibernian Airlines cesará sus operaciones a finales de 2024 después de que Air Nostrum, decidiera consolidar la marca en el grupo empresarial más grande según informa el mismo medio.

Esta decisión del traslado de toda la flota de Hibernian, fundada en 2017, a su aerolínea hermana terminó causando la disolución de ambas compañías en tan solo dos años. Air Nostrum, que había ampliado recientemente su red de destinos nacionales españoles a las Islas Canarias y las Baleares, aún no ha confirmado oficialmente las informaciones sobre su disolución.

Este cese de operaciones se suma al resonado caso de Spirit Airlines en mayo de este año. La aerolínea estadounidense que contaba con numerosos destinos dentro de América Latina también cesó sus operaciones y líquido su flota luego del fracaso en el acuerdo por el rescate gubernamental de 500 millones de dólares según informó The Wall Street Journal

Otras aerolíneas que suspenden sus vuelos

Dentro de las aerolíneas que iniciaron su cierre se suman la aerolínea regional suiza Air Mountain, la aerolínea de carga británica European Cargo y la compañía mexicana Magnicharters. Casos similares a la empresa de chárter H-Bird, la cual fue declarada en bancarrota por un juez sueco tras perder su licencia de operación a finales de 2025.

Por su parte, la empresa norteamericana Starflite Aviation también anunció el cese de sus servicios tras la revocación de su licencia AOC (Certificado de Operador Aéreo por sus siglas en inglés) en medio de fuertes acusaciones por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA) que indicaban que los propietarios de la aerolínea se encontraban involucrados en la falsificación de registros de capacitación de pilotos para eludir auditorías de seguridad.

La aerolínea Jetflite finlandesa con casi medio siglo de antigüedad también inició su proceso de liquidación en mayo de este año, cancelando definitivamente todos sus vuelos chárter y servicios de operador para el resto del 2026. Similar a lo ocurrido con AlpAvia, de origen esloveno, que por problemas financieros cerró sus puertas en marzo de este mismo año.