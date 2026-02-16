Adiós al "Arco de los Enamorados": el impactante colapso de una joya natural en Italia

La furia del clima en el sur de Italia ha borrado del mapa uno de los monumentos naturales más representativos del litoral adriático. El "Arco de los Enamorados", una imponente estructura de piedra caliza esculpida por la erosión durante siglos, sucumbió en la madrugada del domingo ante la violencia de un temporal que mantiene en alerta a gran parte del país europeo.

El derrumbe ocurrió en la localidad de Melendugno, dentro de la provincia de Apulia, donde las marejadas y lluvias torrenciales terminaron por derribar el puente de roca que formaba parte de los célebres farallones de Sant'Andrea. Pese a la magnitud del colapso, las autoridades locales confirmaron que no se produjeron heridos, aunque el impacto emocional y turístico para la región es incalculable.

Un ícono turístico convertido en escombros

El también conocido como "Arco de Lu Pepe" era mucho más que una formación geológica; se trataba de una postal de renombre mundial y un escenario frecuente para campañas publicitarias de alto nivel. El alcalde de Melendugno, Maurizio Cisternino, expresó su profundo pesar en redes sociales, destacando que la estructura se había consolidado como un símbolo de identidad para quienes visitaban las aguas turquesas de la zona.

O icônico ponto turístico italiano "Arco do amor" desabou após uma tempestade no Dia de São Valentim, o Dia dos Namorados, comemorado em 14 de fevereiro.



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El reclamo por la falta de inversión en el litoral

Más allá del fenómeno meteorológico, el desmoronamiento ha encendido el debate político sobre la conservación de las costas italianas. Cisternino denunció que existía un proyecto municipal diseñado para combatir la erosión en el área, el cual fue aprobado técnicamente pero nunca recibió los recursos económicos necesarios. El edil instó a que esta pérdida sirva como una "señal de la naturaleza" para que el Gobierno central refuerce el financiamiento en la protección del patrimonio natural frente al avance del cambio climático y la erosión costera.

EFE